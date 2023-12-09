Ankaralıların evini ısıtan destek! Belediye başvuruları yeniden açtı

ABB Sosyal Hizmetler Dair Başkanlığı, soba kullanan 25 bin aileye toplamda 144 milyon 720 TL kömür yardımı yapılacağı müjdesi verildi. Bununla beraber ısınma türü doğalgaz olanlara ise 153 bin 654 aileye 76 milyon 827 bin TL'lik doğal gaz desteği verilirken Başkent Kartlara yükleme yapıldı.





AYLIK 500 TL DESTEK

Ailelere sağlanan ısınma desteğiyle aylık 500 TL destek sağlanırken aralık, ocak ve şubat aylarında ödemeler toplamda 3 ay devam edeceği bilgisi verildi. ABB sosyal sorumluluk projesinde başlatılan ısınma yardımı, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlandı.