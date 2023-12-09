Ankaralıların evini ısıtan destek! Belediye başvuruları yeniden açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşları yakından ilgilendiren haber gelirken havaların soğumasıyla beraber ısınma desteği duyurusu yapıldı. Ankaralıların evleri sıcacık olacak. İşte tüm detaylar...

Ankaralıların evini ısıtan destek! Belediye başvuruları yeniden açtı
Yayın Tarihi:

ABB Sosyal Hizmetler Dair Başkanlığı, soba kullanan 25 bin aileye toplamda 144 milyon 720 TL kömür yardımı yapılacağı müjdesi verildi. Bununla beraber ısınma türü doğalgaz olanlara ise 153 bin 654 aileye 76 milyon 827 bin TL'lik doğal gaz desteği verilirken Başkent Kartlara yükleme yapıldı.

ısınma desteği

AYLIK 500 TL DESTEK

Ailelere sağlanan ısınma desteğiyle aylık 500 TL destek sağlanırken aralık, ocak ve şubat aylarında ödemeler toplamda 3 ay devam edeceği bilgisi verildi. ABB sosyal sorumluluk projesinde başlatılan ısınma yardımı, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlandı. 

Öne Çıkanlar
O markette ayçiçek yağı stokları boşaltılıyor! 3 tane alana 1 tane hediye! O markette ayçiçek yağı stokları boşaltılıyor! 3 tane alana 1 tane hediye!
Ankara, Sakarya, Bartın, Düzce için duyuruldu! Felaket şimdi başlıyor Ankara, Sakarya, Bartın, Düzce için duyuruldu! Felaket şimdi başlıyor
Yeni salgın 10 saniyelik temasla anında bulaşıyor Yeni salgın 10 saniyelik temasla anında bulaşıyor
Çok Okunanlar
Ziraat Bankası müşterilerine 750 TL'lik yeni yıl hediyesi! Onay verenin hesabına hemen yatıyor Ziraat Bankası müşterilerine 750 TL'lik yeni yıl hediyesi! Onay verenin hesabına hemen yatıyor Dolar biriktirenler bayram edecek! O tarihte 15 TL birden fırlayacak! Dolar biriktirenler bayram edecek! O tarihte 15 TL birden fırlayacak! Yastık altında altın biriktirenlere gün doğdu! O tarihe kadar bekleyen altına da paraya da doyacak! Yastık altında altın biriktirenlere gün doğdu! O tarihe kadar bekleyen altına da paraya da doyacak! Çay tiryakilerine göbek attıracak haber geldi! Çaykur’un sarı paketi sadece 68 TL’ye satışta Çay tiryakilerine göbek attıracak haber geldi! Çaykur’un sarı paketi sadece 68 TL’ye satışta Kıyıda köşede TL'si olan bunu yapsın! Kaybetme şansı sıfır! Kıyıda köşede TL'si olan bunu yapsın! Kaybetme şansı sıfır!