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Arabası olana 150 TL indirim müjdesi! 5 dakikada bunu yapmak yeterli!

Son dönemde Brent ham petrolündeki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan artıştan etkilenmek istemiyorsanız bankanız ile harekete geçmeyi düşünebilirsiniz. 31 Mart'a kadar geçerli olan akaryakıt kampanyası hakkında daha fazla bilgi için haberimize göz atabilirsiniz..

Yayın Tarihi: 09.03.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 14:53
Arabası olana 150 TL indirim müjdesi! 5 dakikada bunu yapmak yeterli!

Akaryakıt zamlarının ardından şimdi de indirim müjdesi verildi. Otogaz alırken bazı fırsatlarda 150 TL'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz.

Bankanın aylık kampanyaları bütçenizden tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Bu sefer araç sahiplerine güzel bir haberimiz var. Kampanyaya İşcep veya Maximum mobil uygulaması üzerinden katılmanız durumunda 150 TL'ye varan akaryakıt indirimlerinden yararlanabilirsiniz.

Ayrıca Türkiye İş Bankası'na ait Maximum kartınızla anlaşmalı M-Oil benzin istasyonlarından yapacağınız her otogaz veya akaryakıt alışverişinizde 150 TL Maxippoint kazanacaksınız. Kampanyaya katılmak isteyen herkes İşcep uygulamasını cep telefonlarına indirip katılabilir.

Her müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir. Kampanya döneminde 150TL'ye kadar Maxipuan kazanabilirsiniz. İş Bankası ve M-Oil işbirliğiyle başlatılan kampanyada değişiklik yapılabilme hakkında sahiptir.

Mobil uygulamadan bir kampanyaya katılmak istiyorsanız lütfen "Kampanyalar" kategorisinde ilgili kampanyaya gidin ve "Katıl" butonuna tıklayın.

Arabası olana 150 TL indirim müjdesi

Ticari banka veya kredi kartı işlemlerini kapsamaz. İş Bankası Maximum Kart, Maxipara Kart ve Banka Kartı ile yapılan işlemler geçerlidir.

Promosyona katılmak istiyorsanız bunu akaryakıt satın almadan önce veya sonra yapmanız önemlidir.

Kazanılan ödüller ne zaman hesaba aktarılacak?

Bankanın teklifini kontrol eden ve yola çıkmak isteyen araç sahipleri, şartları yerine getirerek Maxipuan kazanabiliyor.

Kazanılan ödüller, 4 Nisan 2024'te bankanızda kayıtlı olan aktif hesap kartınıza yüklenecektir. Toplanan maksimum puanların süresi 31 Mayıs 2024'te dolacaktır.

Her müşteri kampanyadan sadece bir kez yararlanabilir. Kampanya döneminde 150TL'ye kadar Maxipuan kazanabilirsiniz. 

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