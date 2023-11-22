Arabasını muayeneye götürenler dikkat! Ödediğiniz o parayı geri alabilirsiniz: Oh çektirecek müjde verildi

Araç muayenesi yaptırırken bu ödemeyi yaptıysanız iade almanız mümkün! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARAÇ MUAYENESİNDE İADE KARARI

Trabzon ilinde Ömer Altuntaş araç muayenesi için istasyonlardan birine gitti ve kendisinden komisyon ücreti alınması sebebiyle Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme vatandaşı haklı buldu. Mahkeme vatandaşa 12.41 TL'lik komisyon ücretinin iade edilmesine karar verdi. Araç muayene ücreti olarak 450 TL ödeme yapan Altuntaş ödemesini karta yaptığı için komisyon ücreti alındığını belirtti ve şu sözleri söyledi; 'Geçtiğimiz sene Nisan ayında muayene istasyonunda araç muayenesi yaptırdık. Ödemeyi nakit yapmadım.





Banka kartıyla ödeme için komisyon talep ettiler. Sebep sorduk ve böyle bir uygulama olduğunu ve yasal dayanak sunmak zorunda olmadıklarını söyleyerek 12.41 TL komisyon ödemesi aldılar. Sonra zor olsa da mahkemeye başvurdum. Mahkeme haklı olduğumuza karar verdi ve 12.41 TL komisyon ücretinin iadesi yapıldı. Bilgilendirme adına ve farkındalık oluşsun diye böyle bir girişimde bulundum. Başkalarından da komisyon alınıyor ama mahkemeye başvuran yok. 12 TL'ye değmez diyorlar. Zaten öyle olduğu için bu şekilde komisyon ödemesi alıyorlar. Mahkeme netleşip hükmünü verdi. Gerekçeli kararda tüketici kanununda banka kartları veya kredi kartlarından komisyon alınamayacağı hükmü var. Firmalar veya şirketlerin kendileri bunlarla ilgili bankalarla anlaşma yapıyorlar. Bu anlaşmalar vatandaşı veya üçüncü kişileri bağlamıyor. Biz buna dayanak gösterdik. Daha önce de bununla ilgili farklı illerde mahkeme kararları vardı. Onları da emsal gösterip lehimize bir karar aldık.'