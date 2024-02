Emekliye büyük haber! Et desteği güncellendi: Daha da indirimli verilecek

Uzun zamandır açlık sınırının atında maaş alan ve sadece bu maaş ile hayatını idame ettirmeye çalışan emekliye gerek devlet gerekse de belediyeler tarafından bir çok destek sağlanıyor. Isınma desteği, enerji desteği, sosyal desteklerin yanı sıra son zamanlarda artan et fiyatlarından mütevellit et yardımı da yapılmaya başlamış bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan et desteğinin akabinde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından da emekliye yönelik et desteği açıklanmış bulunuyor.

Emekli kart projesinin bir süredir devam ettiği Aydın'da emekliye sağlanan et desteği ile alakalı detaylar merakla araştırılıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan et desteği detaylarında et ve et ürünlerini Halk Ege Et'ten alan emekliye yüzde 20 indirimli tarifenin uygulanacağı açıklanmış bulunuyor.





1 MART'TA BAŞLAYACAK

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde bir süredir Emekliye kart projesi adı altında bir çok destek sağlayan proje için çalışmalar başlatılmıştı. Sunulan proje, belediye sınırları içerisinde yaşayan emekliye bir çok avantajı da beraberinde getirirken, yeni başlatılan yüzde 20 indirimli et uygulamasının 1 Mart itibari ile uygulamaya sokulacağı belirtildi. Et desteğinin indirim olarak sağlanması, emekliler için önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçerken, bu sayede emeklilerin gıda masraflarını hafifletmeleri ve daha sağlıklı beslenmeleri mümkün olacak.





Emekliler ülkemizin en yüksek oy potansiyel olan topluluk olarak biliniyor. Partililer de seçim senesi olması sebebiyle emekliye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Emekliden oy almak adına başlatılan proje ya da kampanyalar, başvuru yapan bireyin cebini doldururken, karşılığı ise oy olarak geri dönmesi hedefleniyor. Bir çok belediye emekliye uzun süredir destek ödemesi yaparken, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yarın başlayacak olan projenin de çok dikkat çekeceği ve çok sayıda emeklinin faydalanabileceği açıklanmış bulunuyor.