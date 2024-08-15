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Araç alacaklar dikkat! Ağustos’un en ucuzu seçildi! İkinci el fiyatına sıfır araç Fiat’tan

Ağustos ayının en ucuzu seçilen Fiat, ilgili kampanyası ile araç sahibi olunmasının önünü tamamen açmış bulunuyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:27
Araç alacaklar dikkat! Ağustos’un en ucuzu seçildi! İkinci el fiyatına sıfır araç Fiat’tan

Otomobil markaları aylık kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Araç sahibi olmak isteyen vatandaş son zamanlarda ilk sıfır araç kampanyalarını yakından takip ederken, Ağustos ayının en ucuzu seçilen Fiat, ilgili kampanyası ile araç sahibi olunmasının önünü tamamen açmış bulunuyor. Kampanya kapsamında sunulan modeller, anahtar teslim fiyatlarıyla dikkat çekiyor. 


Fiat Panda en ucuz araç seçildi 


Markaların Ağustos ayı kampanyaları yakından takip ediliyor. Bu kampanyalarda Fiat Panda, City 1.0 70 HP Hybrid ve  Cross 4x2 1.0 70 HP Hybrid modeli fiyatı ile ilgi odağı olmuşa benziyor.  

Araç alacaklar dikkat! Ağustos’un en ucuzu seçildi! İkinci el fiyatına sıfır araç Fiat’tan


Fiat’ın tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları, 897.900 TL olarak belirlenirken, Ağustos ayından kampanyalı anahtar teslim fiyatı 887.900 TL olarak açıklanmış bulunuyor.  İlgi çeken bu kampanyadan faydalanmak isteyenlerin 02 Ağustos 2024 - 02 Eylül 2024 tarihleri arasında Fiat yetkili satıcılarına başvurmaları gerekiyor. Fiat'ın Ağustos ayı kampanyası, yeni bir otomobil satın almak isteyen tüm tüketicilere yönelik olarak açıklanırken Fiat bu kampanyası ile ikinci el fiyatına 0 sıfır araç alınmasını sağlıyor. Standart donanımlı araçlarda mevcut olan bu fiyatlara opsiyon eklenmesi durumunda 15.556 TL, 16.500 TL, 17.500 TL fiyat artışı yapılıyor.  


Fiat tarafından başlatılan bir çok kampanya Ağustos ayında da devam ederken, belli tutara kadar sağlanan kredi fırsatları da oldukça dikkat çekiyor. Her markaya özel olarak açıklanan kredi kampanyaları, Fiat resmi web adresinde yer alıyor. Küçük boyutlarına rağmen büyük bir karaktere sahip’’ sloganı ile dikkat çeken Panda, Fonksiyonel İç Mekanı, Şirin ve Unutulmaz Dış Görünü, performansı ve teknolojik özellikleri ile 2024’e damgasını vuracağa benziyor  


 

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