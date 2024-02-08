Araç sahibi olmak için senelerce çalışıp para biriktirmeye son! 400.000 TL'niz hazır

Araç sahibi olmanın zorluğu özellikle de son zamanlarda ortaya çıkmaya başladı. Araç fiyatları gerek sıfır gerekse de ikinci el kat be kat yükselirken, yatırımlar da artık araç almaya elverişli gibi durmuyor. Bu kapsamda devreye bankaların sunduğu taşıt kredileri girerken, politika faizlerinin yükselmesi sonrasında bu tercih de rafa kalkımış gibi duruyor. Ancak bankalar krediler konusunda bazı avantajlı kampanyalarını sunabiliyor. Bankaların taşıt kredisi kampanyaları yakından takip ediliyor. Özellikle de kamu bankalarının sunduğu fırsatlar değerlendirilebilir nitelikte olabiliyor.

Halk Bankası da esnek ödeme seçenekleri ile yeni taşıt kredisi kampamyasını açıkladı. Bu kapsamda gerek sıfır gerekse de 2. el krediler düşük faiz imkanı ile verilecek. Halk Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde faiz indirimine gidildiği belirtilirken, faizlerin 5 üzerinde seyrettiği şu günlerde 3.90 oran ile taıt kredisi verileceği bilgisi sunuldu. ÖZellikle de Yeşil Işık taşıt kredisi ve Çevreci Taşıt kredisi kampanyaları ile banka düşük faiz uygulamasını devreye soktu.





Halkbank tarafından düzenlenen taşıt kredisi kampanyasında aracın yaşına ya da fiyatına göre değişkenlik gösteren vade seçenekleri yer alıyor. 400 bin TL'ye kadar olan araçlar için 48 ay, 800 bin TL'ye kadar 36 ay ve 1 milyon 200 bin TL'ye kadar 24 ay vade uygulanan taşıt kredisi kampanyasında 2 milyon TL'ye kadar kredi kullanımları için ise 12 ay vade imkanı sağlanıyor.

HALK BANKASI TAŞIT KREDİSİ ŞARTLARI

Öte yandan banka tarafından açıklanan bilgilerde Kredi ödemeleri konusunda esneklikler yapıldığı da belirtilmiş bulunuyor. Artan veya azalan taksitli olarak ödenebilen Halkbank taşıt kredisi, aylık eşit taksit ödeme imkanı ile de verilebiliyor. Bahsi geçen 2 taşıt kredisi kampanyasının aylık faiz oranı yüzde 3,95 olarak açıklandı. Yapılan hesaplamalarda 36 ay vade ile çekilecek olan krediler 3,95 faiz oranına maruz kalacak. Halk Bankası taşıt kredisinden faydalanmak için müşterinin satın aldığı aracın rehin işlemlerine tabi tutulacağı belirtilirken bu sayede kredinin güvence altına alınması sonrasında veriliyor. Kredi borcu bitene kadar müşterinin aracı satması imkansız olurken, kredi borcu bittiği gün bankanın araç üzerinde herhangi bir hakkı bulunmamaya başlıyor. Halkbank tarafından başlatılan kampanya kapsamında taşıt kredisi için ek teminat ya da kefil derdi de yer almıyor. Gerekli belgeler ile Halkbank şubesine gidip başvuruda bulunmak yetiyor