Araçtan indim bisiklete dedirtecek zam! Mazot, benzin fiyatları uzaya çıkıyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Brent petrolün artması zam olarak, düşmesi de indirim olarak akaryakıta ekleniyor. Özellikle de yılbaşı vergi zamları akabinde Son zamlarla birlikte benzin ve motorin fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Sonbaharda 70 dolara kadar düşen petrol fiyatı sonrasında artışa geçerek şu sıralar 91 seviyesine kadar çıktı. Bu artış akaryakıta da zam olarak yansırken, en son bayramda yapılan zam akabinde tekrardan zam geleceği belirtildi.

Özellikle de akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar araç sahiplerine büyük bir yük oluştururken zam ile alakalı somut adımlar atılması bekleniyor. Bir sübvansiyon sisteminin getirilmesi beklenirken getirilecek Bu sistemin fiyatların düşmesine yardımcı olabileceği tahmin ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları Özellikle de yola çıkmadan önce merakla araştırılıyor. Güncel fiyatlar ise gün itibariyle şu şekilde pompalara yansımış bulunuyor.





GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

• İstanbul Anadolu Yakası:

o Benzin: 43.49 TL

o Motorin: 42.10 TL

o LPG: 22.04 TL

• İstanbul Avrupa Yakası:

o Benzin: 43.58 TL

o Motorin: 42.17 TL

o LPG: 22.10 TL





• Ankara:

o Benzin: 44.42 TL

o Motorin: 43.00 TL

o LPG: 22.35 TL

• İzmir:

o Benzin: 44.62 TL

o Motorin: 43.20 TL

o LPG: 22.90 TL

Ülkemizdeki akaryakıt fiyatları 3 aşama olarak belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına vergi eklentisi uygulanırken, gümrüksüz rafineri Fiyatını da belirleyen faktör döviz kuru ve Akdeniz piyasasındaki fiyatlar olarak biliniyor. Depo satış fiyatı ise dağıtım şirketlerinin ürün servis ücreti olarak eklenmekteyken depo satış fiyatına akaryakıt istasyonlarının kar marjının eklenmesi, pompa satış fiyatı olarak şekilleniyor. Akaryakıt fiyatlarında artışı sağlayan faktörler brent Petrol fiyatlarının artışı, döviz kurunun değişkenliği, vergiler ve dağıtım istasyonlarının masrafları olarak biliniyor