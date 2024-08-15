Artan faturalara inat dev destek! 3.000 TL'ye kadar verilecek

Temmuz ayı itibari ile her ürün ve hizmete yapılan zamda elektrik, telefon ve su faturaları da etkilendi. Artan faturalar, vatandaşın cebini yakmaya başladı. Hal bu iken alternatifleri araştıran vatandaş, çözümü bankalarda buldu. Bankaların ay ay sağladığı otomatik fatura talimatları, faturalara destek olarak geri ödeme imkanı sağlarken, TEB bu tutarı 3.000 TL'ye kadar çıkarttı.

TEB, kredi kartı kullanıcılarına özel sunduğu yeni kampanyasıyla fatura ödemelerinin daha düşük tutarda ödenmesini sağlıyor. Haziran ayında başlayan kampanya özellikle de zamlı faturaların ödenmeye başladığı Ağustos ayında dikkat çekerken, kampanya kapsamında TEB kredi kartı ile 5 farklı fatura için otomatik ödeme talimatı veren müşteriler, her bir fatura için ödeme tutarının %20'sine, ayda toplamda 250 TL'ye kadar indirim kazanacak. Sağlanan bu indirim ile birlikte 3 bin lira geri iade fırsatı kazanılacak. İndirim kazanabilmek için elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi 5 adet farklı fatura talimatı verilmesi gerekiyor.Fatura başına 50 TL toplamda her ay 250 TL kazanma fırsatı sağlanırken, toplamda 3000 TL'ye kadar geri iade yapılıyor.





TEB OTOMATİK FATURA TALİMATI

Faturanın ödenmesinin hemen akabindeki ayın ilk haftasında iadeler hesaplara tanımlanacağı banka tarafından belirtilmiş bulunuyor. Banka tarafından yapılan açıklamada kampanyanın esnekliği belirtilirken, talimatın sadece kendi adına değil, farklı isimlerin adına olması durumunda da kabul sağlanıyor.





SADECE KREDİ KARTI TALİMATINDA GEÇERli

3.000 TL fatura ödemesi kampanyası sadece kredi kartı ile verilen talimatlarda geçerli olacak iken söz konusu kampanya da vadesiz hesaplardan verilen talimatlar geçerli olmayacak.

Kampanyanın başladığı tarihten önce otomatik fatura talimatı olan ve kampanyaya dahil olmak için iptal edip tekrar sözleşme imzalayan müşteri, kampanyaya dahil olamayacak. Öte yandan indirim yapılabilmesi için otomatik ödeme talimatının belirtilen dönemlerde kredi kartından otomatik olarak ödenmesi gerekliliği mevcut















