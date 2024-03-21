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Emekli promosyonlarını şaha kaldıracak Erdoğan açıklaması! Kamu Bankalarında 8 bin TL- 12 Bin TL güncellemesi

Emekli promosyonları konusunda son dakika gelişmeler mevcut. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat ile kamu bankaları emekli promosyonları arttırılacak

Yayın Tarihi: 21.03.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 14:40
Emekli promosyonlarını şaha kaldıracak Erdoğan açıklaması! Kamu Bankalarında 8 bin TL- 12 Bin TL güncellemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yerel seçime son 10 gün kala müjdeli haber verildi. Erdoğan kamu bankalarının emekli promosyonları konusunda güncellemeye gideceklerini ve en az 8.000 TL -12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri mitinginde emekliler ile alakalı çarpıcı açıklamalar yaptı. Bankaların emeklilere ödediği promosyonlar ile alakalı Nisan ayında kamu bankalarının güncellemeye gideceğini belirten Erdoğan 8 ila 12 bin lira arasında olacağını ve diğer bankaların da mevcut rakamlar üzerinden güncellemelerini sunacağını belirtti.

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KAMU BANKALARI EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

2017 senesinden beri emeklinin hak sahibi olduğu emekli promosyonu ödemeleri, bankaların SGK ile yaptığı anlaşmalar kapsamında gncelleneye devam ediyor. Şu an özel bankalarda 12.500 TL- 15.000 TL arasında değişkenlik gösteren emekli promosyonu ödemeleri, kamu bankalarında geçtiğimiz seneden beri maksimum 5 bin lira olarak ödeniyor

Emekli maaşlarına yapılan zam ve en düşğk emekli maaşının 10.000 TL'ye çıkartılması akabinde emekli eşitlenen promosyon aralıklarında da düzenlemelerin yapılacağı belirtilirken, en düşük maaş aralığının 10 bin lira- 12.000 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

Kamu bankaları ise uzun süredir 5 bin lira olarak ödemesini yaptığı emekli promosyonlarını Erdoğabn'ın verdiği talimat doğrultusunda güncelleyecek. 

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Emekli promosyonlarını şaha kaldıracak Erdoğan açıklaması! Kamu Bankalarında 8 bin TL- 12 Bin TL güncellemesi

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