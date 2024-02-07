Artık elektrik faturasını unutacaksınız! Yok artık dedirten başvurular devam ediyor

Devlet tarafından dar gelirli, ihtiyaç sahibi bireylere, yaşlılara, kendi geçimini sağlayamayan kadınlara, öğrencilere derken çok fazla kalemde destek ödemesi bulunmaktadır. Sosyal yardım başlığı altında toplanan bu destekler için kimi zaman tek şart haneye giren gelir olurken, kimi destekler için sosyal sigorta bulunmaması şartı da yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonrasında hak kazanılacak olan bu destekler tek seferlik ya da düzenli maaş gibi sağlanabiliyor. Devletin sunduğu imkanların yanısıra belediyeler de kendi iş sınırları içerisinde yaşayan dar gelirli vatandaşa bir çok imkan sağlayabiliyor. Seçimlere sayılı günler kala belediye destekleri de artarak devam ediyor.

Gerek emekliye, gerek çalışana gerekse de dar gelirliye ihtiyacına göre şekillenen destek ödemeleri yapılabiliyor. Hal bu iken bu destekler kış mevsiminin ağır şartlarını ortadan kaldırmak adına da sağlanabiliyor. Geçtiğimiz hafta bir belediye daha destek açıklaması yaptı. Dar gelirli vatandaşın başvurması ve onay alması durumunda elektrik faturasını ödeyeceklerini taahhüt eden belediye, başvuruların devam ettiğini yineledi.





ELEKTRİK FATURASI YARDIMI

Özellikle de ağır kış şartlarının etkisini göstermeye devam ettiği şu günlerde yüksek gelen fatura yükünden dar gelirlinin kurtarılması adına sağlanan birçok destek mevcut. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında elektrik faturasını ödemekte zorluk çeken Dar gelirli bireye fatura desteği sağlanıyor. Engelli, yoksul, kimsesiz bireylerin faydalanabildiği bu programda başvuru için belediye binasına gidemeyecek olan vatandaşların belediyenin resmi internet sitesinden başvurusunu tamamlayabileceği açıklanmış bulunuyor. Faturalarını da başvuru sırasında ibraz etmesi gerekliliği de mevcut. Öte yandan belediye binasına giderek sosyal yardımlar bölümünden de başvurular tamamlanabilmektedir. Uygun görülen hanelere aylık olarak elektrik faturası desteği ödenmektedir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan bu sosyal destek sosyal belediyecilik anlayışının yansıması olarak görülmektedir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur tarafından başlatılan program ile alakalı açıklama yapılmıştır.





Büyükşehir Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinden biri olduğunu açıklayan Uğur elektrik fatura yükünün ortadan kaldırılmasını hedeflediklerini belirtti. Internet sitesi üzerindeki başvuru formunu dolduran ve faturasını belediyeye teslim eden dar gelirli vatandaşın faturaları belediye tarafından karşılanacağı belirtildi. Özellikle de seçim senesi olması sebebiyle belediyeler birçok destek kampanyasını başlatmış bulunmaktayken elektrik faturası desteği de çok dikkat çekeceğe benziyor.