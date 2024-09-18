Artık O kişiler de faydalanacak! Devletten 150.000 TL faizsiz kredi müjdesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen ve belirli kategorideki kişileri ilgilendiren bir çok destek ödemesi yapılıyor. Belirlenen programlara yapılan başvurular akabinde değerlendirme süreci akabinde destek ödemeleri sağlanıyor. Geçtiğimiz sene kurulan Aile ve Gençlik fonu, ülke genelinde bir çok ildeki genlere destek sağlamaya devam ederken, en dikkat çeken destek ise 150.000 TL faizsiz evlilik kredisi olarak biliniyor. Korkunç Kahramanmaraş depremleri akabinde pilot il olarak belirlenen depremden etkilenen illerde yaşayan kişilere sağlanan faizsiz evlilik kredisi ödemeleri için başvurular devam ederken, Aile Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün son dakika olarak verilen müjde de bir ilin daha destek kapsamına girdiği ifade edilmiş bulunuyor.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Gençlerin sağlam temellerle aile kurmalarını teşvik eden bu proje, evlenmeyi düşünen çiftlere sunduğu sıfır faizli kredi desteği ile dikkat çekmeye devam ediyor. Gençlerin umutlarını arttıran açıklana Bakan Göktaş tarafından yapılırken, projenin kapsamını genişlettiğini ve Osmaniye ilinin de projeye dahil edildiğini açıkladı.

SIFIR FAİZLİ EVLİLİK KREDİSİ PROGRAMI NEDİR?

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunulan sıfır faizli evlilik kredisi, evlenmeyi düşünen gençler için büyük bir fırsat niteliğinde faizsiz olarak 150,000 TL’ye kadar destek imkanı sağlıyor. Bakan Göktaş, yaptığı paylaşımda bu kredinin, gençlerin ailelerini kurarken karşılaşabilecekleri maddi zorlukları aşmalarına yardımcı olacağını vurgularken, programın detaylarında ise 24 ay ödemesiz ve 48 ay taksitle ve faizsiz olarak ödeneceği belirtilmiş bulunuyor. Bakanlık tarafından sağlanan bu destek, evlilik için gerekli olan masrafların karşılanmasında önemli bir rol oynamayı hedefliyor.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ HANGİ İLLERDE VAR?

150.000 TL olarak sağlanan faizsiz evlilik kredisi için pilot olarak seçilen iller deprem bölgesi olarak açıklanırken, depremden en çok etkilenen Adıyaman, Hatay, Gaziantep (Sadece İslahiye ve Nurdağı ilçeleri), Malatya ve Kahramanmaraş’ta yaşayan gençlerin faydalanacağı açıklanmış bulunuyor. Öte yandan geçtiğimiz gün verilen müjde kapsamında Osmaniye’nin de dahil olduğu belirtilmiş bulunuyor.

EVLİLİK KREDİSİ TÜRKİYE GENELİ NE ZAMAN VERİLECEK?

150.000 TL faizsiz evlilik kredisi şu an sadece yukarıda adı geçen illerde sağlanıyor. İlerleyen zamanlarda pilot illerden çıkacak olan uygulamanın tüm ülkeye yaygınlaştırılması planlanıyor.

150.000 TL EVLİLİK KREDİSİ NEREDEN BAŞVURULUR?

Aile kurma yolunda ilk adımlarını atan gençlere sağlanan evlilik kredisi için başvurular www.aile.gov.tr üzerinden alınmatadır.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ İSTANBUL’A NE ZAMAN VERİLECEK?

Pilot illerde uygulamaya devam eden program kapsamında süregelen faizsiz evlilik kredisi başvurularının İstanbul’da ne zaman devreye alınacağı merak ediliyor. Aile fonunun büyümesi sonrasında devreye alınacağı belirlenen programın yaygınlaştırılmasının önünde biraz vakit olduğu belirtilmiş bulunuyor.