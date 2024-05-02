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Asgari Ücret Bombası Patladı! O beklenen ara zam Eylül'de gelebilir

Bir çok uzman isim asgari ücrete senede tek zam uygulamasının kabul edilemez olduğunu vurgularken, Ekonomi Gazetesi yazarı ve ekonomist Dr. Şeref Oğuz da asgari ücret konusundaki fikir ve hesaplamalarını sundu

Yayın Tarihi: 02.05.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 08:28
Asgari Ücret Bombası Patladı! O beklenen ara zam Eylül'de gelebilir

Hayat koşullarının zorlaşması, her ürün ve hizmetin enflasyondan etkilenmesi, milyonlarca emekli ve asgari ücretli için her geçen gün artan bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Asgari ücret zammı ile alakalı Bakan Işıkhan'ın senede tek zam yapılacağı açıklaması asgari ücretliyi karar kara düşündürürken, son açıklamalar ve kulis bilgileri, yaklaşan zam konusunda çeşitli senaryoları gündeme getiriyor.

Bir çok uzman isim asgari ücrete senede tek zam uygulamasının kabul edilemez olduğunu vurgularken, Ekonomi Gazetesi yazarı ve ekonomist Dr. Şeref Oğuz da asgari ücret konusundaki fikir ve hesaplamalarını sunmuş bulunuyor. Oğuz açıklamasında asgari ücrete yönelik kulis bilgilerini paylaşırken, açlık sınırının altında kalan maaşlar karşısında hükümetin artış yapma zorunluluğunu bir kez daha vurguluyor. Özellikle de yerel seçim sonuçlarında halkın hükümeti uyardığı açıklamasını yapan Oğuz, asgari ücret konusundaki politikalarını gözden geçirilmesi konusunda talebini yinelerken, halkın tepkisi sonrasında asgari ücretin artırılması gerekliliğinin bir kez daha düşünülmesi gerektiğini belirtmiş bulunuyor.

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ASGARİ ÜCRET 2024 ARA ZAMMI NE ZAMAN?

Asgari ücretle ilgili spekülasyonlar devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TCMB'nin gönderdiği mektup sonrasında belirsizliğinin devam ettiği açıklamasına istinaden son kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olduğu açıklamasını yapan isim, hükümetin asgari ücretle ilgili çalışmalarının Eylül'e kadar devam edeceğini sözlerine ekledi. oğuz tarafından yapılan bu açıklama, asgari ücrete ara zammın Eylül ayında yapılabileceği senaryolarını da ortaya çıkardı. O tarihe kadar enflasyonda mevcut düşüş sağlanabileceğini belirten uzman isim, o tarihte yapılan zammın, işvereni ve işçiyi rahatlatacağını belirtmiş bulunuyor.

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Hükümet tarafından asgari ücretle alakalı olarak bir kaç çalışma modelinin planlandığı iddiaları ortaya atılırken, bunların teklif olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulabileceği belirtilmiş bulunuyor. Ancak net bir kararın ne zaman alınacağı ve asgari ücrette ne tür bir düzenleme yapılacağı henüz netlik kazanmış değil. Asgari ücrete senede tek zam uygulaması ile alakalı bakanlıkların tavrı net olsa da, Eylül ayında maaşların iyice eriyeceği ve hükümetin mevcut zam yapacağı konusunda da tahminler sunulmaya devam ediyor.

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Asgari Ücret Bombası Patladı! O beklenen ara zam Eylül'de gelebilir

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