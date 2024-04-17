Asgari ücret zam şoku emekliye yaradı! SSK, Bağ-kur'luya asgari ücret zammı eklenecek

Asgari ücret, memur ve emekliye Ocak ayında zam uygulaması devreye girmiş ve yüzde 49,25'lik artış sağlanmıştı. Asgari ücrete yılın ilk ve son zammı vurgusu yapılırken, emeklinin Temmuzdan önce ara zam hayali de ortadan kalmış ve gözler Temmuz zammı ile alakalı yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Temmuz da emekliye yapılacak zam ile alakalı çeşitli spekülasyonlar yapılmaya devam ediyor. Zam ile alakalı yapılan hesaplamalarda en düşük emekli maaşının 13.000 TL'ye yükseltileceği ve emekli maaşlarına da enflasyona ek olarak refah payı eklemesinin devreye gireceği belirtildi.





ASGARİ ÜCRETE ZAM YOK

2024 Temmuz ayı zamları ile alakalı olarak şu an tek şekillenen ve netleşen konu asgari ücrete ara zam yapılmayacağı açıklaması. Bakan Işıkhan sabah saatlerinde TCMB'nin de önerisi ile asgari ücrete zam yapılmayacağı ve Aralık ayında zam konusunun görüşüleceği belirtildi. Asgari ücrete yapılacak zammın enflasyon ve işsizlik oranlarını arttırdığı da sebep olarak gösterilirken, emekliye zammın asgari ücret zammının da ekleneceği belirtildi.

EMEKLİYE ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Bakan Işıkhan atrafından son dakika yapılan açıklamada asgari ücret zammının yapılmamasının emekliye yarayacağı belirtildi. Temmuz ayında emekli zammına adapte olunacağı belirtilirken, yapılacak olan zamma asgari ücrete yapılmayan zam oranını da eklenebileceği iddia ediliyor. EN düşük emekli maaşı alan bireyin , enflasyon karşısında ezildiğini belirten Işıkhan emekliye kallavi zam konusunda yeşil ışık yakarken, uzanların şimdiden emeklinin yüzünü gülsürecek zam oranı tahminleri sunulmuş bulunuyor.





EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE TAMAMLANACAK

Emekli maaşlarına yapılacak olan zam konusunda da hesapmalamalar devam ediyor. Hal bu iken asgari ücrete her ay ödenen 17.002 TL'nin en düşü emekli maaşı için de geçerli olabileceği belirtiliyor. Yani emekli maaşlarının asgari ücrete eşitlenmesi konusu, bakanın açıklaması akabinde tekrar gün yüzüne çıkmış bulunuyor.

EMEKLİYE EK DESTEK

Emekliye maaş destek paketleri ile alakalı görüşmeler de TBMM'de devam ediyor. Yapılan açıklamalarda emekliye özel olarak sosyal destek uygulamalarının devreye gireceği belirtilirken, sosyalleşilmesi adına indirimleri ile birlikte bankaların da çeşitli avantajlarının sunulacağı belirtilmiş bulunuyor. Meclis'te onay alması için gün sayılan bu destek paketleri için Temmuz ayı öncesinde başlayacağı müjdesi verilirken, özellikle de Mayıs ayı içerisinde fatura desteklerinin devreye alınacağı iddia ediliyor.