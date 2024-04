Asgari ücrete 4.250 TL zam! SON dakika ''Hayırlı olsun'' duyurusu yapıldı

Hayat koşullarının zorlaşması enflasyon rakamlarının artışına devam ettiği şu günlerde etkisini daha fazla gösteriyor. Bu artış her hizmet ve ürün fiyatlarına da artış olarak yansırken, geçim derdi sorunu artarak devam ediyor. Bu kapsamda özellikle de emekli ve asgari ücretli kesim maaş zammı konusundaki gelişmeleri an be an takip ediyor.Emekli maaş zammı beklentileri Temmuz ayına sarkarken, asgari ücretliye Temmuz ayında zam yapııp yapılmayacağı şaibesi yerini koruyor. Ancak artan bu rakamlar karşısında şimdi ezilen asgari ücretin Ocak 2025'e kadar vatandaşın geçimini sürdüremeyeceği bir rakam olacağı konusunda uyarılar da devam ediyor. Bakan Şimşek tarafından Aralık 2023'te yapılan açıklamada 2 sene öncesine kadar asgari ücrete senede tek zam yapıldığı belirtilirken, son 2 senede enflasyonun adeta hortlaması sebebiyle ara zam kararı verildiği belirtilmişti. 2024 enflasyon rakamlarının tekdüze artışının sağlanacağını belirten bakan, 2024 yılı Temmuz ayını da kapsayacak şekilde OCak zammının verileceğini sözlerine eklemişti.





Ancak uzmanlar asgari ücrete ara zam olmamasının kabul edilemeyceğini ön görüyor. Öyle ki yapılan açıklamaları değerlendiren uzmanlar asgari ücret zammı ile alakalı hesaplamalara da başlamış bulunuyor. Ünlü ekonomist Çetin Ünsalan da asgari ücret zammı ile alakalı açıklamalarda bulundu. Uzman isim ''Şimdiden zam hayırlı olsun' dedi.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI

Ocak, Şubat ve Mart enflasyon verileri TÜİK tarafından aıklandı. Açıklamada 6,70, 4,53 ve 3,16 olrak belirlenen enflasyon rakamları şimdiden 15'e dayandı. Emekliye ve memura yapılacak olan zamda etkisi olan bu oranların Temmuz ayı başı revizesi ile maaşlar şekillenecek. Ancak asgari ücret zammı ile alakalı gelişmeler de mevcut. Uzman isim tarafından asgari ücrete zam yapılacağı belirtildi. Ünsalan açıklamasında en az 25 oranında asgari ücret zammının devreye gireceğini belirtirken, asgari ücretin bu kapsamda en az 4250 TL artacağı yönündeki hesaplamalarını sundu. Uzman isim açıklamasında "Asgari ücrete yeni artışlar gelecek. Sayın Cumhurbaşkanı da emeklilere Temmuz'da zam yapılacağını söylemişti. Bana göre asgari ücrete de artış yapacaklar” dedi.