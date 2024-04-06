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Asgari ücretle çalışana haber var! TCMB'den hükümete çağrı Asgari ücrete zam planları...

TBMM'den hükümete ön görülen hedeflerin şaşması sebebiyle yasa gereği düzenlenen metin sunuldu. Sunulan yazılı açıklamada asgari ücret ile alakalı gelişmelerin de olduğu ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 06.04.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 12:28
Asgari ücretle çalışana haber var! TCMB'den hükümete çağrı Asgari ücrete zam planları...

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 2023 yılı sonlarına doğru yapılan açıklamada asgari ücret zammının zaten geçmişte senede bir kere uygulandığı belirtilmiş ve son 2 senedir düşen alım gücüne istinaden ek zam yapıldığı açıklanmıştı. Bu kapsamda 2024 yılında tek maaş zammı yapılacağı belirtilirken, Ocak 2024 asgari ücret zammı, senenin ilk ve son zammı olarak şekillendi. Ancak artan enflasyon rakamlarına istinaden sıkı politika çalışmaları devam ederken, geçtiğimiz gün TCMB tarafından hükümete yeni bir enflasyon metni gönderildi. Ön görülen hedeflerin şaşması sebebiyle yasa gereği düzenlenen metin sunuldu. Sunulan yazılı açıklamada asgari ücret ile alakalı gelişmelerin de olduğu ortaya çıktı.

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TCMB'DEN ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI

Merkez Bankasın tarafından enflasyon rakamlarının tutmaması sebebiyle yasalarda yer alan bir uygulama devreye girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e TCMB tarafından yeni bir bildirge sunuldu.

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Başkan Fatih Karahan'ın imzasının yer aldığı metin de enflasyonun düşürülmesi adına sıkı para politikası uygulamalarının devam edileceği açıklaması yapıldı. Sunulan metinde asgari ücrete yapılması planlanan ek zam ile alakalı olarak tek zam vurgusunun yapıldığı gözler önüne serildi. Son 2 senede artan enflasyon rakamları sebebiyle asgari ücrete Temmuz ayında da ek zam uygulaması devreye girmişti. Ancak 2024 yılı için tek zam planı devreye girdiği açıklanırken, asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılmayacağı ifade edilmişti.

Merkez Bankası tarafından sunulan metinde asgari ücret zammı ile alakalı olarak "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon politikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır." denildi.

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Asgari ücretle çalışana haber var! TCMB'den hükümete çağrı Asgari ücrete zam planları...

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