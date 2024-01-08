Dolar o tarihte 10 TL birden fırlayacak! Dolar borcu olanın etekleri tutuşacak

Dolara dair yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen o uzman isim, döviz kuru ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…







EKONOMİST ALAATTİN AKTAŞ YANITLADI: DOLAR 40 LİRA MI OLACAK?

Ekonomist Alaattin Aktaş, "Ekonominin ihtiyaçlarına göre hareket edersek enflasyon 40 lira civarına çıkar. Döviz kurunu 2023 sonunda 29,44 liradan yüzde 36 artırırsak 40 liraya çıkarız" dedi.

Ekonomist Alatin Aktaş yeni yılda dolar ne olacak sorusunun yanıtını verdi,“Ekonominin gereklerine göre hareket edilirse enflasyon kadar artar ve 40 lira dolayında oluşur. 2023 sonundaki 29.44’lük kuru yüzde 36 artırdığımızda 40 liraya ulaşırız” dedi.

Alaattin Aktaş, ‘Dolar ne olacak dolar?’ yazısında şunlara dikkat çekti:

“Bizde kur tahmini yapmak en kolay iştir zaten. Hemen herkes kurun gerçek düzeyini bilir! 2023’ü tamamladık ve yıl sonu kuru 29.44, yıl ortalaması ise 23.74 oldu. Programdaki tahminlerin tam tuttuğunu görüyoruz, hatta tahminlerin az da olsa altında kalındı. Durun durun, bir kez daha belirteyim, bu benim tahminim değil.

Yıl sonu için 40 lirayı ben söylemiyorum aslında, dolaylı olarak orta vadeli program söylüyor. Dolar kuru 2024’te ekonominin gereklerine göre hareket edilirse enflasyon kadar artar ve 40 lira dolayında oluşur. 2023 sonundaki 29.44’lük kuru yüzde 36 artırdığımızda 40 liraya ulaşırız. Ancak enflasyon bu oranda kalmazsa (ki kalmama olasılığı çok güçlü) ya da örneklerini daha önce gördüğümüz gibi siyasi tercihler ekonomik gerekliliklerin önüne geçerse kuru çok daha yukarıda ya da küçük bir olasılık da olsa aşağıda görebiliriz.”