Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Asgari ücret için bekleyiş devam ediyor. Öyle ki son zammını yaklaşık 1 sene önce alan ve Temmuz ara zammına dahil olmayan asgari ücretlinin maaşı enflasyon karşısında eriyişine devam ederken, beklenti git gide artıyor. Ocak ayında zam alacak olan asgari ücretlinin ilk zamlı maaşı Şubat ayında yatacak. Aralık ayında başlayacak olan asgari ücret zam çalışmalarına istinaden bekleyiş süre gelirken, gerek işçi kesim gerekse de sendikalar, asgari ücret zammı konusunda beklentilerini gün gün dile getiriyor.

Son olarak geçtiğimiz gün asgari ücretin olması gereken tutar ve yapılması gereken zam hakkında açıklama yapan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, sert bir dille eleştirisini de yaptı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, gerçekleştirdiği basın açıklamasında asgari ücret ve vergi dilimleri konusundaki acil ihtiyaçlara değindi. "Zordayız, Geçinemiyoruz" mitinginde çalışanların yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Atalay, vergi düzenlemelerinde adalet sağlanması gerektiğinin de altını çizdi. Eski vergi sistemine göre, 40 yıl önce asgari ücrete dayalı hesaplanan ilk vergi diliminin 14 katı iken, günümüzde bu oranın 110 bin liraya çıktığını ifade eden Atalay, , "Bir an evvel bu oran yüzde 15’e sabitlensin" dedi.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİNDE UYARI

Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri ile alakalı açıklamalarda bulunan Atalay, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da işçilerin taleplerini net bir şekilde ortaya koyacaklarını ifade etti. Atalay, "Geçen yıl geldiler, '18 bin olsun, yılda iki kez olsun', dediler, aynısını ülkeyi yönetenlerin önüne koyduk. Aynısını bu yıl yapacağız." Sözleri ile hükümete göndermede bulundu.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Aralık ayında asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını belirten Atalay, Oraya dört işçi de olacak. Ne karar alıyorlarsa harfiyen uyacağız" dedi. Öte yandan geçtiğimiz sene de dahil olmak üzere asgari ücrete verilen zam oranının yetersiz olduğunu ifade eden Atalay, yüzde 35 civarında bir artışa değindi.

EMEKLİLİLERDE DE FARKLILIKLAR OLACAK

2024 ve2025 yıllarında emekli olacak işçiler arasında 30-35% oranında farklar oluşacağının altını çizen Atalay, bu durumu da kabul etmeyeceklerini sözlerine ekledi.