Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Aralık ayına girilmesine ramak kala asgari ücret toplantısı için meraklı bekleyiş devam ediyor. Aralık ayının başında toplanacak olan komisyonun 4. toplantı akabinde zam kararını açıklayacağı tahmin edilirken, yeni asgari ücretin ne kadar olacağı ve asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konuları ile alakalı açıklama ve hesaplamalar da yakından takip ediliyor. Artan enflasyon yükselen ürün ve hizmet fiyatları, vatandaşı tedirgin etmeye devam ederken, gelirin giderleri karşılaması ve alım gücünün artması adına, maaşlara enflasyonun üzerinde zam yapılması beklentisi de oluşmuş bulunuyor. Geçtiğimiz gün SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarafından yapılan asgari ücret zammı açıklaması, asgari ücretliyi telaşlandırılırken, adeta hayal kırıklığı ortamına mahal vermiş bulunuyor.

enflasyon farkının ve ekonomideki mevcut durum değerlendirmesi ile asgari ücret zam tahmini yapan Erdursun, bekleyenlerin yüzünü buruşturacak detaylar paylaştı. Özellikle temmuz ayında yapılan zam eksikliği ve yeni yılın başlangıcındaki olası artışlar, çalışanların maaşları üzerindeki etkiye değinen isim, zammın senelik enflasyonu karşılayamayacağını ifade etti.

ASGARİ ÜCRET DEĞER KAYBETTİ

Asgari ücret 2024 yılında 17.002 TL olarak açıklanmış ve sene boyu da bu tutarda ödeme yapılmıştı. Ancak, asgari ücretin bu miktarı, yıl içinde ciddi bir değer kaybına uğradığını ifade eden Erdursun, reel değerinin 13 binlere düştüğünü belirtti. Uzman ismin üzücü hesaplamasında asgari ücretin 2025 yılının Şubat ayında 10 bin 627 TL seviyesine gerileyeceği öngörülürken, enflasyon karşısında maaşların ezilebileceği tahminleri sunulmuş bulunuyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜKSEK ZAM BEKLEMEYİN

Asgari ücret zammı ile alakalı meraklı bekleyişe istinaden değerlendirme suna isim, asgari ücretin yeniden 17 bin liralık seviyeye ulaşması için %38 oranında bir zam yapılması gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra 2025 yılı için beklenen %21’lik enflasyon oranının da eklenmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Erdursun, toplamda, asgari ücretin 28 bin 500 lira olması durumunda ancak değerini koruyabileceğini vurguladı. Yani olması gereken zammın yüzde 59’a ulaşması gerekliliğini savundu.

ASGARİ ÜCRET 22.000 TL OLACAK

Asgari ücretin olması gereken tutar ile alakalı açıklama yapan Erdursun, 2025 yılında asgari ücretin ulaşacağı rakamı ifade etti. Erdursun, asgari ücret zammı ile alakalı açıklamasında mevcut ekonomik koşullar ve diğer ücretlere yapılacak zam oranları göz önüne alındığında, asgari ücretin yüzde 25-30 arasında bir artışla 22 bin TL civarına ulaşacağı kanısına varıldı.