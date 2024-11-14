ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde, en çok bankacılık sektörü, yeniliğe ayak uyduracağa benziyor. Hal bu iken verilerin korunması daha da önemli hale gelmiş bulunurken uzmanlar özellikle de ATM kullanımı ile alakalı gizli tehlikeler konusunda uyarıda bulunuyor.

Kullanıcıların bankacılık işlemleri sırasında dikkat etmesi gereken unsurlardan biri de ATM şifreleri olduğunu belirten uzman isimler, şifre güvenliğinin bankanın değil, kişinin elinde olduğunu vurguluyor.

BANKAMATİKLERDE ŞİFRELERE DİKKAT

ATM şifrelerinin genellikle dört haneli olması, birçok kullanıcının bu şifreleri kolay tahmin edilebilir öğelerle oluşturmasına mahal verirken, tahmin edilebilir basit rakamların kullanılmaması gerekliliği de belirtilmiş bulunuyor. Uzmanlar, doğum tarihleri veya telefon numaralarının şifre olarak kullanılmaması konusunda uyarılarda bulunurken, kötü niyetli kişilerin şifreyi kırmasına sebebiyet erildiği gözler önüne seriliyor.

ŞİFRE DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMALI

Güvenlik uzmanları, ATM şifrelerinin her 3 ila 6 ayda bir değiştirilmesi gerekliliğinden de bahsetmiş bulunuyor. . Aynı şifrenin birden fazla hesapta kullanılması, hırsızlığın önünü açtığı ifade edilirken, kullanıcıların, farklı hesaplar için benzersiz şifreler belirlemesi ve bu şifreleri düzenli olarak güncellemeleri konusu da güvenlik zafiyeti oluşmaması adına öneriliyor.

KARTLARDA BİYOMETRİK GÜNCELLEME

Bankalar, güvenliği arttırmak adına bir çok yeni önlemler almaya devam ediyor. Bu kapsamda parmak izi ve yüz tanıma gibi modern sistemler, hem kullanıcı hatalarını minimize ediyor hem de güvenliği üst düzeye çıkarıyor.



