Axess ve Hepsiburada kampanyasında bütçeniz değil hayalleriniz konuşacak

Bankaların sunduğu avantajlı işlemler arasında markalarla yapılan anlaşmalar karşılığında sunulan geri iadeler dikkat çekiyor. Bu kapsamda müşteri alışveriş yaparken indirim fırsatı sağlarken, diğer taraftan da geri ödeme ile artı ürün satın alabiliyor. Axess kart tarafından bu şekilde sağlanan destekler konusunda açıklamalar gün gün yapılırken, sağlanan avantaj ile ceplere yüzlerce lira ek ödeme girebiliyor.

Axess ve Hepsiburada işbirliği ile hayata geçirilen yeni bir kampanyada müşterinin hayallerine bir adım daha yaklaştığı gözler önüne seriliyor. Axess tarafından sunulan kampanyanın 31 mart'a kadar geçerli olacağı belirtilirken 2 ila 6 taksitle yapılan alışverişlerde 2 aylık erteleme seçeneği müşteriyi bekliyor.





AXESS VE HEPSİBURADA İNDİRİMİ

Öte yandan peşin fiyatına 6 ay taksit imkanı da kampanya kapsamında açıklanmış bulunuyor. Axess- Hepsiburada kampanyasından faydalanmak için yapılması gereken tek şey hepsiburada mobil uygulaması ya da web sitesi üzerinden alışverişin tamamlanması sonrasında ödeme sayfasından Axess kartını seçmek ve 2 ay erteleme seçeneğinin de aktif edilmesi yeterli oluyor. Yapılan alışverişin akabinde tercih edilen taksit sayısı da seçilerek alışveriş tamamlanabiliyor. Gün gün kampanyalarını açıklamaya devam eden Axess, iki ay erteleme seçeneği ile bütçeleri zorlamayacak şekilde geri ödeme imkanı sağlıyor. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit imkanı sunan Axess kampanyası 2- 6 taksitli tüm alışverişlerde geçerli olacağı açıklanmış bulunuyor.





31 Mart tarihine kadar geçerli olan kampanyadan sadece hepsiburada alışverişi yapan birey faydalanacak iken kimi ürünlerin ve hizmetlerin kampanyaya dahil olamayacağı konusu da belirtilmiş bulunuyor. Axess ve Hepsiburada ortaklığı ile başlatılan özel kampanya sayesinde bütçeler zorlanmadan istenilen ürüne sahip olunabilme imkanı sağlanıyor