Ay sonunu getiremeyen emekliye faizsiz kredi! Tek SMS ile maaşın 10 katı ödeme

EMEKLİYE KREDİ VEREN BANKALAR HANGİSİ…. İŞTE DETAYLAR…

Bankalar emeklilere özel hazırladıkları kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Buna göre mart ayında geçerli olan yeni kampanyalar ile emekliler uygun faiz seçeneği ile kredi kullanabilecekler. İşte detaylar…





Emeklilere maaşlarının 15 katına kadar kredi kampanyası başladı . Ekonomik sıkıntı çeken emeklilere özel olarak bankaları tarafından kredi teklifi yapıldı. İşte o teklifin detayları…

Emekliler şubeye gitmeden online olarak bu kredilerden bir tuşla yararlanabilecekler.

Emekliler bankaya gitmeden düşük faizli ya da faizsiz kredi kullanabilecekler. İşte emekliler için kredi veren bankaları araştırdık.

HALKBANK “MUTLU EMEKLİ” İHTİYAÇ KAMPANYASI

Emekliye özel kredi paketi oluşturan bankalardan biri Halkbank. Halkbank emekli maaşını bankadan alma taahhüdü veren emekli müşterilerine özel olarak nakit ihtiyaçlarına yönelik kredi kampanyası hazırladı.

Banka tarafından uygun geri ödeme seçeneği bulunan kredilerle emekliler zorlanmadan kredilerini ödeyebilecekler. Emekliler Halkbankası tarafından 50.000 TL'lik Mutlu Emekli ihtiyaç kredisi alacak. Kredinin geri ödeme tablosu ise şöyle

- Kredi tutarı: 50.000 TL

- Kredi vadesi: 36 ay

- Kredi faiz oranı: %3,89

- Kredi tahsis ücreti: 287,5 TL

- Kredi aylık taksit tutarı: 3.043,88 TL

Garanti BBVA'nın da emekliye özel hazırladığı kredi paketinde uygun teklifler bulunuyor. Bu kampanyaya göre de emekliler Garanti BBVA dan 100 bin lira kredi alabilecekler. Aylık geri ödeme planı da sunulan kredinin taksit seçeneği ise şöyle:

Kredi tutarı: 100.000 TL

- Kredi vadesi: 36 ay

- Kredi faiz oranı: %3,72

- Kredi tahsis ücreti: 50 TL

- Kredi aylık taksit tutarı: 591,67 TL

DENİZBANK “FIRSAT DOLU” EMEKLİ KREDİSİ

Denizbank ‘ta emeklileri geçim sıkıntılarını hafifletmek adına özel bir kampanya hazırladı. Denizbanklı müşteriler 36 ay vade seçeneği ile kredilerini rahatça ödeme imkanı bulacaklar. Emekliler Mobildeniz uygulaması üzerinden giriş yaparak başvurularını yapabilecekler. Evrak ve ya şart olmadan emekliler 10 bin lira kredi kullanabilecekler.

- Kredi tutarı: 10.000 TL

- Kredi vadesi: 36 ay

- Kredi faiz oranı: %4,57

- Kredi tahsis ücreti: 50 TL

- Kredi aylık taksit tutarı: 679,15 TL

PTT'den Sms ile Emekli Kredisi çekmek isteyenler içinde araştırmalarımızı tamaladık. Buna göre de kefil ya da şart olmadan şubeye bile gitmeden emekliler cep telefonlarından PTT yazıp bir boşluk bırakarak TC kimlik numarası yazdıktan sonra 3050'ye sms göndererek PTT krediden de yararlanma hakkı sağlayabilirler. Başvurusu onaylanan emekliler anında 50 bin lira kullanabilirler.