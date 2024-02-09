Ayakları yerden kesen zam! Her 10.000 TL'ye yüzde 70-65 zam artı 4.000 TL seyyanen artış

2024 yılı zam açıklamaları yapılmaya devam ediyor. Belediye zamları, asgari ücret zam tabanında artış sergilerken, özel sektör için de en az zam oranı bu seviyede seyrediyor. Sektör zamları da dikkat çekiyor. Bankacılık sektörü de personeli için enflasyon karşısında ezilmeyecek oranda zam yapmaya devam ediyor. Kimi zaman da refah payına kallavi olarak artış sağlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Denizbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası personeline zam oranlarını açıklarken, geçtiğimiz gün İş Bankası da personeli için zam çalışmalarını başlattıklarını açıkladı. Bu kapsamda yapılan zam oranının da nihai olarak şekillendiği belirtildi.





Banka personeline ortalama olarak memur maaş zammı oranında zam yapılırken İş Bankası ileri seviyeye taşıdığını belirtti. İş Bankası personeline yüzde 70 yaptı. İlk 10 bin lira için yüzde 70 zam oranı uygulanacağı ikinci 10 bin lira için yüzde 65 ve diğer kalan miktar için ise yüzde 60 zam uygulamasının devreye sokulacağı belirtilirken, bankanın zam oranı ortalama yüzde 76'ya çıktı. Maaşı düşük olan çalışana ise yüzde 85'e kadar zam uygulaması devreye gireceği de ortaya çıktı.





SEYYANEN ZAM UYGULANACAK

Yapılan zamma ek olarak seyyanen zam uygulamasında da kıdeme göre her sene için bin lira zam yapılmasına karar verildi.

GENEL MÜDÜR AÇIKLADI

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran tarafından açıklaması yapılan zam çalışan tarafından mutlulukla karşılandı.