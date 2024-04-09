Bakan Işıkhan'dan emekliye bayram müjdesi! Sadece o emekli +4500 TL maaş alabilecek

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Ocak ayı ortalarında görüşülmeye başlamıştı. Bu kapsamda memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren konular gündeme çıkarken en önemli gündem Konusu ise 3.600 ek gösterge olmuştu. Konu ile alakalı gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılacak açıklamaya çevrilmişti.

Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz sene uygulanan ve ilk seviyeye yükselen devlet memurlarının 3600 ek gösterge düzenlemesine tabi tutulacağı belirtilmişti. 2023 yılı Ocak ayında onaylanan 3.600 ek gösterge kanunu ile birlikte birçok öğretmen, polis, din görevliler ve sağlık çalışanı göstergeleri 3600ü işaret etmişti. Bu kapsamda Maaşlar da şekillenirken gerek maaşlarda artış gerekse de emekli olunduğunda alınacak olan maaş zammı da şekillenmeye başlamıştı.





BAKAN IŞIKHANDA 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ

Yaklaşık 6 milyon kamu çalışanını ilgilendiren gelişmeler ile alakalı açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Kamu çalışanlarının emekli olması akabinde emekli maaşları ikramiyeleri ve aylık ödemeleri belirlenmesi konusunda önemli bir rol oynayan 3600 ek gösterge konusu ile alakalı Bakan Işıkhan tarafından son dakika açıklamalar mevcut. 3600 ek gösterge alacak olan ya da belirli bir seneyi dolduran devlet memurlarının gerek maaşlarını gerek ikramiyelerinin tamamlanması ek gösterge uygulaması ile tamamlanmaktadır. Bu kapsamda ek gösterge puanı büyük önem arz etmektedir. En üst seviye olan 3600 ek göstergeye hakim memur, bir alt kıdem olan 2500 ek göstergeye sahip olan memurdan daha fazla maaş ödemesi almaktadır





30 hizmet yılını dolduran ve yüksek öğretim personeli olan 1. seviyeye yükselen ya da ek göstergesi 3600'den az olan bireylerin bu seviyeye yükselmesi durumunda emekliliği ile alakalı da büyük ödeme farkı oluşabiliyor.

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

Konu ile alakalı Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yılbaşında yapılan açıklamada 1. döneme yükselen devlet memurları için ek gösterge düzenlemesinin kısa sürede Hayata geçirileceği belirtilmişti. Yapılan açıklamada 1. seviyeye yükselen memurların 30 sene boyunca hizmet süresine tamamlamaları takdirde 3.600 ek göstergeye tabi tutulması durumunda emeklilik maaşlarında 4.500 lira artış sağlanacağı hesaplanırken, emekli ikramiye ödemelerinde ise artı 150.000 liralık bir yansımanın söz konusu olacağı belirtildi