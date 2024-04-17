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Bakan Işıkhan duyurdu! Tek şarta devletten faizsiz geri ödemesiz 500.000 TL ödenecek

Hükümet tarafından dezavantajlı kesime yönelik desteklerin tutarı arttırılarak ödenmeye devam ediyor

Yayın Tarihi: 17.04.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 14:13
Bakan Işıkhan duyurdu! Tek şarta devletten faizsiz geri ödemesiz 500.000 TL ödenecek

Devlet tarafından bakanlıklar aracılığı ile milyonlarca dar gelirli ve işsiz bireye destek sağlanıyor. Sosyal yardım ödemeleri adı altında aylık maaş gibi ödenen destekler hibe olarak tek seferlik de sağlanabiliyor. Toplum tarafından dezavantajlı olan kesime sağlanan bu destekler ile birlikte ekonomik eşitlik ve özgürlük sağlanması hedefleniyor. Devlet tarafından Aile Bakanlığı aracılığı ile sağlanan desteklerin yanı sıra istihdamın arttırılması adına da İŞKUR işbirliği ile hibe ödemeleri sağlanıyor. Bakan Göktaş tarafından geçtiğimiz sene yapılan duyuruda belşrlenen şartları sağlayan bireylere 150.000 TL'ye varan hibe ödemelerinin yapılacağı belirtilmişti. Söz konusu başvurular engelli ve eski hükümlüleri yakından ilgilendirirken, projenin girişimcilere kendi işlerini kurmalarında yardımcı olacağı vurgulanmıştı.

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Eski hükümlü ve engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çeşitli projeler yürütülmekteydi. Bu projelerde tek seferlik hibe desteği sağlanacağı belirtilmişti. Ve hayata geçirilen uygulamada 150 bin liraya varan destek sağlanacağı açıklanmış ve başvurular sonrasında ödmeler İŞKUR aracılığı ile tamamlnamıştı. 

ESKİ HÜKÜMLÜ VE ENGELLİYE HİBE DESTEĞİ

Bakan Işıkhan tarafından kabine sonrası yapılan açıklamada hibe programında tutar güncellemesi yapıldığı belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü bireylere sağlanan hibe desteğinin arttırıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden son dakika yaptığı açıklamasında 'Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın hibe desteklerini 150 bin TL’den 400 bin TL’ye,

Eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteklerini 110 bin TL’den 300 bin TL’ye,

Korumalı işyeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 150 bin TL’den 500 bin TL’ye yükseltiyoruz." dedi. 

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İŞKUR HİBELERİ ARTTIRILDI

İŞKUR aracılığı ile sağlanan hibe destekleri konusunda açıklama yapan Işıkhan, engelli ve eski hükümlü bireyleri de topluma kazandırmak ve kendi işlerini kurmaya teşvik etmek amacıyla destek ödemelerini kuvvetlendirdikleri açıkladı. Engelli bireylerin hibe tutarımın 150.000 TL'den 400.000 TL'ye yükseldiğini belirten Işıkhan, eski hükümlü vatandaşlar için hibeyi 110.000 TL'den 300.000 TL'ye çıkartıldığı müjdesini verdi. Öte yandan korumalı iş yeri projelerine hayata geçirmek isteyen bireylere de kuruluş sermayesi desteği 150.000 TL'den 500 bin TL'ye çıktı. İŞKUR ortaklığı ile hükümet tarafından atılan bu adımların engelli ve hükümlü bireylerin ekonomiye katılımlarını ve üretime katkılarını artması hedefleniyor

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