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Bakanlık arka arkaya duyuru yaptı! Hemen IBAN'a bakın maaşınız yattı

Maaşların bayramdan önce yatıp yatmayacağı ile alakalı olarak açıklamalar gelmeye devam ediyor. Emekli ve memur maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara aktarılmayacağı kesinleşirken, diğer ödemeler ile alakalı bakanlıktan son dakika müjdeler gelmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 14:42
Bakanlık arka arkaya duyuru yaptı! Hemen IBAN'a bakın maaşınız yattı

Maaşların bayramdan önce yatıp yatmayacağı ile alakalı olarak açıklamalar gelmeye devam ediyor. Emekli ve memur maaşlarının Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara aktarılmayacağı kesinleşirken, diğer ödemeler ile alakalı bakanlıktan son dakika müjdeler gelmeye devam ediyor. 

Ramazan Bayramı'na bir gün kala Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından son dakika müjdeli haber verildi. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara aktarılacağı açıklandı. 

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada erken yatırılan SED desteği ödemeleri ile birlikte dar gelirli haneler bayram alışverişlerini daha rahat yapabilecek iken Bayram sevincini erkenden hissedebilecek. Aile Bakanı Mahinur Göktaş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada SED ödemelerinin an itibariyle hesapları aktarıldığı belirtildi. 

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Bu kapsamda yüzbinlerce haneye toplamda 897 milyon tutarında destek aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından SED ödemelerinin geriye çekilmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dar gelirli bireylere olan hassasiyetinin göstergesi olarak bilinirken desteği erken alan dar gelirli hanelerin bayramı daha mutlu ve huzurlu geçirmeleri hedefleniyor.

SED DESTEĞİ NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından madde imkanları yerinde olmayan hanelere çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına sunulan destek programı olarak bilinmektedir. Hanedeki çocuk sayısına göre her ay belirli bir tutarda destek ödemesi sağlanmaktadır. SED desteğinden yararlanabilmek için bazı şartlar mevcuttur. Hanedeki aylık gelirin kişi başına düşen asgari tutar ücretini tutarını 1/3'ünden az olması gerekmektedir. Bireyin üstüne herhangi bir taşınmaz bulunmaması şartı ile birlikte ailenin Herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması gerekmektedir

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