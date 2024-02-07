Bakanlık müjdeyi verdi: Mart ayında emekliye zamlı ikramiye ödemesi bayram ettirecek

2024 yılı emekli yılı olacak dedirten gelişmeler mevcut. Emekliye yapılan 2. zam sonrasında emekli ikramiyeleri konusunda da gelişmeler mevcut

Bakanlık müjdeyi verdi: Mart ayında emekliye zamlı ikramiye ödemesi bayram ettirecek
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Ocak ve Şubat ayı maaş zammı açıklamaları devam ediyor. Aralık ayında enflasyon rakamları netleşmeden asgari ücret zammı belli olmuştu. Memur ve emekli zammı için 3 Ocak TÜİK verileri beklenmekteyken, oranların açıklanması sonrasında memur zam katsayısı ortaya çıkmıştı. Asgari üvretli ve memur maaş zamları neredeyse eşitlenirken, emekliye açıklaması yapılan yüzde 42.6'lık zam sonrasında Erdoğan'ın talimatı ile zam oranı memur zammına eşitlenmişti. Fark ödemeleri dün başladı. Emekliye ve duş ve yetim maaşı alan bireye sağlanan ve senede iki kere ödemesi yapılan bayram ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceği konusu da gündemeki yerini almaya başladı. Ramazan Bayramı'na az bir vakit kaldı. Nisan ayında emekliye yapılacak olan bayram ikramiyesi ödemeleri öncesinde ikramiyelere zam yapılabileceği müjdesi Bakan Işıkhan tarafında verildi. Öyle ki kulislerde dolanan rakamlarda ikramiyenin 5 bin artı 5 bin toplam 10 bin lira olarak ödeneceği konuşuluyor. 

KHON

BAYRAM İKRAMİYELERİNDE SON DURUM

Seçim senesi olması sebebiyle Ak Parti'de seçim vaatlerini seçim sonrasında uygulamak üzere açıklamaya başlarken, oy kaybedilmemesi adına da çeşitli düzenlemeler getiriliyor. Bu düzenlemelerin arasına emekli ikramiyesinin de dahil olabileceği sinyalleri geldi. Bakan Işıkhan sababh saatlerinde yaptığı paylaşımda emekli ikramiyeleri için çalışmaların başladığı sinyalini verdi. Işıkhan açıklamasında "Emeklilerimize bir seferlik beş bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak, gerekli çalışmaları yaparız ve adımları atarız. Emeklilerin talebi var, bu adımı atmaya hazırız.'' dedi. 

İKRAMİYE

İKRAMİYE 5 BİN LİRA OLACAK MI?

Milyonlarca emekli ve destek ödemesi alıp da ikramiye hakkı bulunan vatandaş emekli ikramiye konusundaki hükümetin çalışmalarını yakından takip ediyor. Emekli vatandaşın taleplerini her daim değerlendirdiklerini açıklayan Işıkhan, refah oranının artması adına her çalışmayı yaptıklarını belirtti. Şu sıralar sosyal medya da dolanan iddialarda Ankara kulislerinden geldiğ iiddia edilen Ramazan Bauramı ikramiyesinin 5 bin lira olacağı konuşulurken, ödemelerin seçimlerden önce hesaplara aktarılabileceği de konuşuluyor. 

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