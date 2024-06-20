Bakanlıktan acil satılık! Tatilin ana merkezinde yüzde 25 peşinatla arsa satışları başladı!

Ülkemizde kentsel dönüşüm ile alakalı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapsamında konu ile alakalı açıklamalar da sunulmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan modernizasyon çalışmalarında bir çok ilçede yeni arsa satışları ile alakalı ihalelerin tarihleri belirtilmiş bulunuyor. Tam da yaz mevsiminde, tatilcilerin en uğrak merkezi olan Antalya da satışa sunulan parseller alakalı olarak açıklamalar da bakanlığın resmi internet sayfasında yer alıyor. Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Alanya, Gazipaşa ve Manavgat gibi bir çok ilçede başlayan projeler için sınırlı sayıda başvuru alınacağı açıklanırken, bahsi geçen tarihler konusunda da uyarıla devam ediyor.

BAKANLIKTAN SATILIK

• Kentsel dönüşüme adeta ivme kazandırması planlanan bu parsel satışları ile satışa sunulan arsaların yerleri, büyülkükleri ve ederleri merakla araştırılıyor. Kepez: 5 Arsa





• Konyaaltı: 2 Arsa

• Muratpaşa: 1 Arsa

• Alanya: 3 Arsa

• Gazipaşa: 4 Arsa

• Manavgat: 1 Arsa’nın satışa sunulacağı bakanlık tarafından belirtilmiş bulunuyor.





Yüzde 25 peşinat imkanı ile hak sahibi olunacak olan projelerde 24 ay vade imkanı sağlanırken, başvuruların 9 Temmuz - 11 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı ve satışların da açık arttırma yöntemi ile yönetileceği belirtilmiş bulunuyor. Yatırımcı kitlesi tarafından büyük önem arz eden bu satışlar için başvurular, internet ortamı üzerinden de tamamlanabilecek.

Antalyanın gelişmesi adına büyük katkı sağlayabileceği tahmin edilen bu projeler ile birlikte kentsel dönüşümün hızlanması adına da adım atılacağı belirtilmiş bulunuyor.