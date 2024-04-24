Bakanlıktan emekliye ah vah çektirtecek gelişme! 'Temmuz zammı hiç de beklediğiniz gibi olmayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekli yılı açıklamasına istinaden ve yerel seçim senesi olması sebebiyle, ek zam beklentisi içine giren emekliye hükümetten net cevap verilmişti. Emekliye ek zam ile alakalı herhangi bir gündem maddesi bulunmadığı belirtilirken, zammın Temmuz ayında yapılacağı açılaması sonrasında gözler kulaklar emekli Temmuz zammına çevrildi.

Geçtiğimiz hafta asgari ücrete Temmuz zammı ile alakalı açıklama yapılmış ve tıpkı Aralık ayında alınan karar gibi ek zam yapılmayacağı belirtilmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada asgari ücrete değil emekliye yönelineceği belirtilmesi ile birlikte gündemde çeşitli spekülasyonlar da yer almaya başladı. Ortaya atılan kimi iddialarda asgari ücrete zam yapılmamasının, en düşük emekli maaşının bu rakama tamamlanacağı anlamına geldiği belirtilirken konu ile alakalı Bakan Işıkhan'dan son dakika açıklama yapıldı.





Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamada emekli zam oranının 6 aylık enflasyon oranına göre şekilleneceği netlik kazanırken, asgari ücret seviyesinde bir artış olmayacağı da netleşti. Seçim öncesinde gündemde olan seyyanen zam ihtimali tamamen ortadan kalkarken, Temmuz ayının başında açıklanan enflasyon rakamlarının göz önünde bulundurularak, zam oranının belirleneceği kesinleşti. Bu kapsamda Temmuz ayında Haziran ayı Enflasyonun açıklanması sonrasında ortaya çıkan 6 aylık enflasyon farkının toplamı zam oranını ortaya çıkaracak.

En düşük emekli maaşı asgari ücrete çıkacak mı?

Son günlerde sıkça gündem olan en düşük emekli maaşını asgari ücrete yükseltileceği iddiaları Bakan Işıkhan tarafından reddedildi. Bakan Işıkhan açıklamasında, maaşların asgari ücret seviyesine çıkarılmasının şu an için gündemde olmadığını sözlerine ekledi