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Bankadan bayram ikramiyesi müjdesi! 6 güne kadar bin lira ödenecek

Ekonomik krizin en dibinin yaşandığı şu günlerde bankaların sunduğu fırsatlar özellikle de vatandaşın yakın metrajına gitmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 17:24
Bankadan bayram ikramiyesi müjdesi! 6 güne kadar bin lira ödenecek

Asgari ücret zammı, memur zammı, emekli zammı derken tüm maaş hesaplarının tamamlanması sonrasında bayrama az bir vakit kala ikramiye ödemeleri merakla araştırılıyor. Emekliye dini bayramlarda ödenen emekli ikramiyesi ile alakalı zam çalışmalarının başladığı Bakan Işıkhan tarafından müjdelenirken, açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı ve hatta ödemelerinde seçim öncesinde hesaplara tanımlanacağı tahmin ediliyor. Emekliye ödenen bayram ikramiyesini yanı sıra vatandaşa ikramiye gibi gelen ek destekler de sağlanabiliyor. Özellikle de bankaların sunduğu fırsatlar dikkat çekerken, karşılıksız olarak ödenen kampanya ödemeleri müşteriye ikramiye gibi geliyor. Ekonomik krizin en dibinin yaşandığı şu günlerde bankaların sunduğu fırsatlar özellikle de vatandaşın yakın metrajına gitmiş bulunuyor.

GARANTİ BANKASI BONUS KAMPANYASI

Kampanya deyince ilk akla gelen bankalardan olan Garanti Bankası ay ay yeni kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Kredi kampanyaları acil ödemesi olan vatandaşı yakından ilgilendirirken, geri ödeme kampanyaları da havadan gelen ikramiye ödemesi olarak tercih edilebiliyor.

TL

Finans sektörünün önde gelen markası olan Garanti Bankası ay ay güncellediği kampanyaları ile dikkat çekiyor. Her ay devam eden ancak ay başında yenilenen bin lira bonus kampanyası da dikkat çekiyor. Garanti Bankası Bonus kart müşterisi olan ve belirlenen tutarda harcama yapan müşteriye bin lira bonus ödemesi yapılıyor. Şubat ayında sağlanan bu destek de Ramazan ayı öncesinde hanelerin mutfak giderlerinin sağlanmasına yardımcı olabiliyor.

20 Şubat'a kadar devam edeceği açıklanan kampanyaya dahil olan ve bonus kredi kartından bin lira ve üzeri alışveriş yapan müşteri bin lira bonus kazanacak. Kazandığı bonusu istediği gibi harcama avantajı kazanan müşterinin özellikle de mutfak masrafları için hayat kurtarıcı olacağı tahmin ediliyor.

20 şubat'ta bitecek olan kampanyadan kazanılan ödül bonusun 25 Şubat tarihinde hesaplara aktarılacağı açıklanırken, kullanım için de bir ay müddet tanınıyor. Belirlenen süre içerisinde harcanmayan bonusların banka tarafından geri alınacağı da açıklanmış bulunuyor.

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