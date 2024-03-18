Bankadan kredi çekmek isteyen eli boş dönecek! Artık en fazla bu kadar kredi verilecek!

Bankaların kredi kartlarına nakit avans sınırlaması getirilirken vade 3 aya kadar indirilirken devamında ise yeni kararlar alındı. Babuşçu, açıklamalarında bazı bankaların 100.000 TL'nin üzerinde kredi kullandırmayı tamamen durduğunu belirtti.



Nakit avansın döviz ve altın için kullanılmasıyla beraber sınırlama gelirken gerekli iddialar vatandaşların dikkatini çekti. Nakit avans ile ilgili gelişmeler sonrasında sınırlama kredileri ele aldı. Bazı bankalarında 100 bin TL'nin üstünde kredi kullanımına izin vermezken bazıları ise tamamen kredi kullanımını durdurduğunu açıkladı.





