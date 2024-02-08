Bankadan nakit avans çekenin etekleri tutuşacak! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, kredi kartları ve kredi ürünleri hakkında geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Çakar, kredi kartları ve kredi ürünleri için yeni kısıtlamaların şimdilerde gündemde olduğunu belirterek bu kısıtlamaların hem kredileri hem de kredi kartı kullanımlarını etkileyecek tedbirleri içerebileceğini söyledi. Çakar, ayrıca taksit ödeme sayısının azaltılması, tutarın sınırlandırılması gibi konuların gündeme gelebileceğini de açıkladı.

"Bankacılık sektöründe değişim rüzgarı"

Alpaslan Çakar, TBB başkanlığına geldiği günden bu güne kadar bankacılık sektöründe sıkılaştırma politikaları uygulamaya başlandığını vurgularken son açıklamasında kredi kartları ve kredi ürünlerine gelecek kısıtlamalara dikkat çekti. Bu tedbirlerin arasında ise taksit sayısının azaltılması, limitlerin yönetilmesi, faiz oranlarının düşürülmesi gibi unsurlar yer aldığını aktaran Çakar, bu tedbirlerin bankacılık sektörünü ve aynı zamanda da ekonomiyi nasıl etkileyeceği konusunda önemli bilgiler verdi.

TCMB'nin Kararlarıyla Kredi Kartlarının Faiz Oranları





Merkez Bankası (TCMB) geçen ay aldığı kararla temel faiz oranlarını artırmış, kredi kartında faiz oranını %3,11 olarak belirlemişti. Mevduat faizlerinin bu seviyeleri aşması, bazı kullanıcıların mevduatlarından faiz kazanmak için kredi kartlarına limit koymalarına veya nakit avans kullanmalarına yol açmıştır.

TBB Başkanı Alpaslan Çakar'ın açıklamasına göre bankalar, müşterilerine SMS yoluyla bildirimde bulunmaya başladı. Yapılan uyarıda, nakit avans ve kredi kullanırken özellikle dikkatli olunması istenirken Garanti BBVA gibi bankalar müşterilerine kredi kartı kullanımına ilişkin bazı kısıtlamalar içeren bilgilendirme duyuruları göndermeye başladı.

Bu uyarılar döviz, altın, kripto varlık alımı, vadesi geçmiş kredilerin kapatılması vb. durumları kapsamakta ve müşterileri kartlarının bloke olma riski konusunda uyarmaktadır.