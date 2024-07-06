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Bankalarda faiz fırtınası esti! 300.000 TL'nin aylık faiz getirisi dudak uçuklatacak

Bir ayda 300.000 TL'nin geri dönüşü muhteşem oluyor. Bu haberi duyan herkes bankalara koşuyor.

Yayın Tarihi: 06.07.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 09:13
Bankalarda faiz fırtınası esti! 300.000 TL'nin aylık faiz getirisi dudak uçuklatacak

Son yıllarda yüksek faiz oranları ve bankalardan gelen ek ikramiyeler nedeniyle sabit mevduata ilgi arttı. Yatırımcılar bu cazip seçeneklerden en karlı olanı seçmeye çalıştıkça karar verme süreci de giderek daha karmaşık hale geliyor. ü

Konunun uzmanı isimler, vadeli mevduat hesabının açılışı öncesinde faiz oranlarını, vadeleri ve ek primleri dikkatlice kontrol edip karşılaştırmanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyorlar. Piyasada çok fazla farklı vadeli mevduat seçenekleri varken yatırımcıların en iyi kararı vermesi zor olabilir.

Bankalar müşteri çekmek adına vadeli mevduat hesaplarına yüksek faiz oranlarını sunmaya başladı. Özellikle yüksek faiz oranları ve belirli dönemlerde sunulan ek bonuslar sayesinde bu durum yatırımcılar için oldukça cazip hale geldi.

300 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ

300.000 TL'nin aylık faiz getirisi

FİBABANKA

Faiz: Yüzde 51

Net Getirisi: 12.373,77 TL

Vade Sonunda Ödeme: 312.373,77 TL

AKBANK

Faiz:Yüzde 48

Net Getirisi: 11.645,9 TL

Vade Sonunda Ödeme: 311.645,9 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz: Yüzde 54

Net Getirisi: 43.792

Vade Sonunda Ödeme: 1.043.792

GARANTİ BBA

Faiz: Yüzde 47

Net Getirisi: 11.403,28 TL

Vade Sonunda Ödeme: 311.403,28 TL

ING

Faizı: Yüzde 52

Net Getirisi: 12.616,39 TL

Vade Sonunda Ödeme: 312.616,39 TL

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