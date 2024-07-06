Bankalarda faiz fırtınası esti! 300.000 TL'nin aylık faiz getirisi dudak uçuklatacak

Son yıllarda yüksek faiz oranları ve bankalardan gelen ek ikramiyeler nedeniyle sabit mevduata ilgi arttı. Yatırımcılar bu cazip seçeneklerden en karlı olanı seçmeye çalıştıkça karar verme süreci de giderek daha karmaşık hale geliyor. ü
Konunun uzmanı isimler, vadeli mevduat hesabının açılışı öncesinde faiz oranlarını, vadeleri ve ek primleri dikkatlice kontrol edip karşılaştırmanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyorlar. Piyasada çok fazla farklı vadeli mevduat seçenekleri varken yatırımcıların en iyi kararı vermesi zor olabilir.
Bankalar müşteri çekmek adına vadeli mevduat hesaplarına yüksek faiz oranlarını sunmaya başladı. Özellikle yüksek faiz oranları ve belirli dönemlerde sunulan ek bonuslar sayesinde bu durum yatırımcılar için oldukça cazip hale geldi.
300 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ
FİBABANKA
Faiz: Yüzde 51
Net Getirisi: 12.373,77 TL
Vade Sonunda Ödeme: 312.373,77 TL
AKBANK
Faiz:Yüzde 48
Net Getirisi: 11.645,9 TL
Vade Sonunda Ödeme: 311.645,9 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz: Yüzde 54
Net Getirisi: 43.792
Vade Sonunda Ödeme: 1.043.792
GARANTİ BBA
Faiz: Yüzde 47
Net Getirisi: 11.403,28 TL
Vade Sonunda Ödeme: 311.403,28 TL
ING
Faizı: Yüzde 52
Net Getirisi: 12.616,39 TL
Vade Sonunda Ödeme: 312.616,39 TL