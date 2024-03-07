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Bankalardan ateşböceği gibi parlayan doğalgaz desteği: Mayıs'a kadar devam edecek

Doğalgaz faturalarındaki artış günden güne halkı zorluyor. Hal bu iken bankalar devreye girerek desteklerini açıklamış bulunuyor. Birçok banka, doğalgaz faturalarında vade farksız taksit imkanı sunarak vatandaşların bütçesini rahatlatmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 07.03.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 17:42
Bankalardan ateşböceği gibi parlayan doğalgaz desteği: Mayıs'a kadar devam edecek

Doğalgaz faturalarındaki artış günden güne halkı zorluyor. Hal bu iken bankalar devreye girerek desteklerini açıklamış bulunuyor. Birçok banka, doğalgaz faturalarında vade farksız taksit imkanı sunarak vatandaşların bütçesini rahatlatmayı hedefliyor.

Kış aylarının sert etkisi gitgide artmaya devam ediyor. Özellikle de kombilerin sonuna kadar açıldığı doğalgaz kullanımı artış gösteriyor. Gerek ısınmak gerekse de ocaklarda kullanılan doğalgazın Kış mevsiminde fazla kullanılması sebebiyle doğalgaz faturalarında yaşanan artış, faturaların ödenmesi konusundaki zorluğa mahal vermeye başlamış bulunuyor.

Yaşanan zorluklar karşısında bankalar müşterilerine destek olmak amacıyla birçok kampanya açıklaması yaptı. Doğalgaz faturalarına taksit imkanı sunan kampanyalar bankalar tarafından açıklanmaya başladı.

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81İLDE GEÇERLİ DOĞALGAZ FATURASI DESTEKLERİ

Geçtiğimiz aylarda Kuveyt Türk Bankası tarafından yapılan açıklama kapsamında 31 Mayıs'a kadar geçerli olmak üzere doğalgaz faturalarına 3 taksit imkanına sunulmuş bulunuyor. Kuveyt Türk internet şubesi, şube kanalları, mobil uygulama ve İGDAŞ üzerinden yapılacak olan belirli tutar üzerindeki alışverişe ek bir ücret talep edilmeden 3 taksit imkanı açıklanmış bulunuyor.

İŞTE BANKA BANKA DESTEKLER

Ziraat Bankası da 2024 yılının sonuna kadar bankkart kredi kartı ile fatura ödemesi yapan müşterisine vade farksız 6 taksit imkanını açıkladı.

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TEB kredi kartı ile İGDAŞ üzerinden doğalgaz ödemelerine 3 taksit imkanı sağlarken, İGDAŞ internet sitesi, vezne ve mobil uygulama üzerinden ödemesi sağlanacak olan doğalgaz faturaları için ücretsiz olarak 3 taksit ekstraya yansıtılıyor. Vakıfbank'ta Mayıs ayının sonuna kadar geçerli olacak olan kampanyasını açıkladı. 100 TL ile 20.000 TL arasında faturalar İGDAŞ üzerinden ödenmesi durumunda faizsiz üç ay taksit imkanı sunuluyor.

Bankalar tarafından sunulan bu kampanyalardan faydalanmak için kampanyaya dahil olmak zorunluluğu bulunuyor. Bankaların internet sitelerindeki kampanya sayfalarında tüm başvuru şartları detaylı olarak açıklanmış bulunuyor

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Bankalardan ateşböceği gibi parlayan doğalgaz desteği: Mayıs'a kadar devam edecek

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