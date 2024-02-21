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Bankanın dev fırsatı kaçmaz! 300 TL indirime ek alışverişe gidesiniz diye yol parasını da bedava verecek

Bankalar müşterilerinin memnuniyetini sağlamak ve tercih edilebilirliği arttırıp müşteri sayısını da arttırmak adına bir çok kampanyasını ay ay açıklıyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 15:26
Bankanın dev fırsatı kaçmaz! 300 TL indirime ek alışverişe gidesiniz diye yol parasını da bedava verecek

Bankalar müşterilerinin memnuniyetini sağlamak ve tercih edilebilirliği arttırıp müşteri sayısını da arttırmak adına bir çok kampanyasını ay ay açıklıyor. Bankaların sunduğu bu fırsatlar özellikle de alışveriş yapma gereksinimi duyan ürün ve hizmet ihtiyacı olan vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu kampanyalar genel olarak 1 ay boyunca süregelirken, ay sonuna doğru bitiş sinyalleri de bankalar tarafından veriliyor. Ziraat Bankası Bankkart avantajlarının kullanılması adına bir çok kampanya duyurusunu gün gün yineliyor. Bu kampanyalar arasında özellikle de geri ödeme imkanı sunan kampanyalar, alışverişin daha ucuza gelmesini sağlıyor.

ZİRAAT BANKASI ŞUBAT KAMPANYASI

Ziraat Bankası Şubat ayına özel olarak başlattığı kampanyaları ile oldukça dikkat çekiyor. Şubat ayı sonuna kadar geçerli olan 2 kampanyadan toplamda 475 TL bankkart lira kazanılabiliyor. Banka tarafından 2 kampanya ile alakalı açıklama yapılırken, ilk alışveriş karşılığında sunulan ek ödeme olarak müşterinin karşısına çıkıyor. 

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Banka; giyim, kafe, restoran, kitap fark etmeksizin sadece kampanyaya katılma şartına her 1000 tl üzeri alışverişe 100 TL hediye verirken toplamda 300 TL hediye lira hesaplara aktarıyor. Bankkart mobil uygulaması ya da internet bankacılığı aracılığı ile kampanyaya dahil olunabilmekte iken, alışveriş yapmadan önce başvuruyu tamamlayan müşteri geri ödemeden faydalanabiliyor. 1 Şubat'ta başlayan kampanya 29 Şubat'ta son bulacağı da açıklamalar da yer alıyor.

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Banka tarafından diğer dikkat çeken kampanya da akaryakıt alışverişine sunulan ek ödeme olarak karşımıza çıkıyor. Belirlenen şartları taşıyan banka müşterisi geri ödeme olarak 175 TL'ye varan bedava akaryakıt alımı sağlayabiliyor. 750 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt ya da otogaz alımına istinaden banka tarafından düzenlenen kampanyada 175 TL bedava yakıt alma imkanı sağlanıyor. Banka tarafından yapılan açıklamada 16 Şubat'ta başlayan kampanya 31 Mart tarihinde sona eriyor. Bankkart Mobil ve bankkart.com.tr'den yapılan kampanya başvurusu akabinde harcama yapan müşteri geri ödeme imkanından faydalanabiliyor. Banka tarafından başlatılan akaryakıt kampanyasından en fazla kazanılacak olan geri ödemenin 175 TL olduğu açıklanmış bulunuyor.

Her keseye avantajlı kampanyalar düzenleyen Ziraat Bankası'nın yalnızca bu iki kampanyasına dahil olan müşteri toplamda 475 TL geri ödeme alabiliyor.

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