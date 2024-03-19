Bankkart kullanıcılarına son 12 gün uyarısı: Yüzde 60 indirime ek 1500 TL geri ödeme kazanacaksınız

Alım gücü düşen vatandaşın imdadına bankalar çıkıyor. Bankalar tarafından ay ay güncellenen kampanyalar ile birlikte müşteriye bir çok cazip teklif veriliyor. Bankalar tarafından faizsiz kredi destekleri, fatura destekleri ile birlikte son zamanlarda en çok dikkat çeken destekler geri iade kampanyaları olarak bilinirken, Ziraat Bankası da kamu bankaları arasında en çok destek sağlayan banka olarak karşımıza çıkıyor. özellikle de markalar ile anlaşma kapsamında bir çok indirimi sunan banka, geri ödeme kampanyaları ile de müşterisini cezbedip yeni müşteri kazanma yolunda emin adımlarla ilerliyor.





Ziraat Bankası tarafından başlatılan MArt ayı kampanyaları oldukça dikkat çekiyor. Sunulan kampanyalar arasında özellikle de markalar ile anlaşması yapılan bir çok kampanya mevcut. 1 Mart itibari ile Scooter tutkunlarına müjde verilmiş bulunuyor. Ziraat Bankası kartı olan bankkart ile taşımacılık sektörünün son zamanlarda parlayan yıldızı olan Prolucky Scooter markasının anlaşması dikkatleri üzerine topluyor. Bankanın marka ile yaptığı anlaşma kapsamında yüzde 60 indirim hak kazanılabilecek iken diğer taraftan da 1.500 TL bankkart lira kazanımı sağlanıyor.





Sadece prolucky.com.tr adresi üzerinden yapılacak olan alışverişlerde geçerli olan kampanyadan faydalanabilmek adına ilk önce başvuru yapma zorunluluğu bulunuyor. Bankkart Mobil'den, bankkart.com.tr'den veya SMS ile ile başvuru yapılabilyor. SMS ile kampanyaya katılmak için LUCKY yazıp 4757'ye SMS göndermek yeterli olyor.

Markanın resmi internet sayfası üzerinden yapılan alışveriş sırasında ZBLUCKY kodunun girilmesi sonrasında indirimin devreye gireceği banka tarafından açıklanırken, kampanyaya katılımı sağlayan ve gerekli kodları giren birey hayalindeki scootera yüzde 60 indirimli ve 1500 TL hediye olarak sahip olabiliyor.