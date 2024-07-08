Başvuranın elektrik faturasını bakanlık ödüyor! Her ay şıp diye PTT hesaplarına yatırılcak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirler için yeni programını tekrar duyurdu. İhtiyaç sahipleri için çeşitli destek ödemeleri veren bakanlık, 2024 yılında da devam ettiği aile destek ödemelerine ek olarak fatura desteği yapıldığını da vurguladı. Bu kapsamda dar gelirlileri hedefleyen bakanlık, artan fatura yüküne karşı yeni önlemler aldı. Alınan önlemler kapsamında geliri düşük olan muhtaç ailelere destek vereceğini duyuran bakanlık, her ay fatura desteklerinin yatırılacağını açıkladı.

Yeni bir ödeme daha duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu kapsamda faturalara maddi destek sunacağını duyurdu. Her ay dar gelililere fatura ödemesi yapacağını açıklayan Bakanlık, bu kapsamda şartları da detaylandırdı. Aktarılan detaylarda kimlerin hangi şartlarda başvuru yapabileceği açıklanırken, ne kadar ödeme yapılacağı da belirlendi. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın dar gelirlilere verdiği fatura desteği…





Aile Bakanlığı fatura desteği verecek!

Dar gelirli muhtaç aileler için her ay aile destek ödemesi yatıran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kapsamda fatura desteği de başlattı. Başlatılan fatura desteğinden muhtaç ailelerin yararlanabileceği vurgulanırken, başvuru şartları da netleşti. Hemen her dar gelirlinin faydalanabileceği destekte, hanede bulunan kişi sayısı baz alındı.

Aile Bakanlığı elektrik faturası desteği kaç lira?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli muhtaç hanelere her ay fatura desteği vereceğini açıkladı. Hanedeki kişi sayısı ve elektrik kullanımına göre verilecek olan destek ödemelerinin tutarları şöyle belirlendi:

Hanesinde 1-2 kişi bulunan muhtaç aileler: Aylık 75 kilovatsaat için 130.09 TL



Hanesinde 3 kişi bulunan muhtaç aileler: Aylık 100 kilovatsaat için 173.46 TL



Hanesinde 4 kişi bulunan muhtaç aileler: Aylık 125 kilovatsaat için 216.82 TL



Hanesinde 5 kişi veya daha fazla kişi bulunan muhtaç aileler: Aylık 150 kilovatsaat için 260.19 TL







Elektrik faturası desteğine başvuru nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sunduğu elektrik faturası desteği alabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına kayıtlı olmak gerekmektedir. Normal şartlarda SYD vakıflarında kayıtlı olan tüm muhtaç kişiler, bu desteğe ekstra bir başvur yapmadan elektrik faturası desteğinden faydalanabilirler. 65 yaşını doldurmuş muhtaç yaşlılar, öksüz, yetim ya da asker çocukları, dul kadınlar, engelli maaşı alan haneler bu desteğe başvuru yapmadan anında kullanabilirler.

Herhangi bir kuruma başvuru gerektirmeyen bu destekte hak sahiplerinin kimlik kartı ve elektrik faturası ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacaktır.