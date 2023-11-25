Başvurmayan bin pişman olacak! PTT hane başı ödemelere başladı: Düşük gelirliler elini çabuk tutsun

Türkiye'de okul çağında çocuğu olan ailelere yönelik maddi destek programı başlatıldı. SED Destek ve Aile Destek Programı, ailedeki çocuk sayısına ve akademik durumlarına bağlı olarak 4.359 Türk Lirasına kadar destek sağlıyor. Bu destek programı ülkenin her yerinden aileleri hedefliyor ve şu anda başvuruları kabul ediyor.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE DESTEK MİKTARI

Aile Destek Programı ailelere her çocuğa özel mali yardım sağlar. Bu desteğin miktarı ailenin sahip olduğu çocuk sayısına göre değişmektedir:

1 veya 2 çocuklu ailelere 350 lira destek verilecek. Üç çocuklu ailelere 450 lira yardım yapılacak. 4 çocuklu ailelere 550 lira destek sağlanacak. Beş ve daha fazla çocuğu olan ailelere ise 650 lira yardım yapılacak.





BU DESTEKLER AİLELERE AYLIK AYLIK VERİLİYOR

SED Desteği çocuğun eğitim düzeyine bağlı olarak değişen miktarlarda destek sağlar:

Okul öncesi eğitime 2.422 Türk Lirası

İlk ve ortaöğretim için 3.622 Türk Lirası

Lise düzeyi için 3.874 Türk Lirası

Lisans düzeyi için 4.359 Türk Lirası

SED DESTEĞİ BAŞVURU KOŞULLARI

SED yardımından yararlanmak isteyen ailelerin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekmektedir:

Sosyal bakıma ihtiyacı olan ve ailelerine destek olabilecek çocuklar

Maddi sıkıntı içinde olan aileler

Sosyal hizmetlerden ayrılan ve desteksiz kalma durumuna aday engelli gençler

İhtiyaçları karşılanamayan ya da ciddi hastalık, afet, kaza sonucu ölen kişilerin çocukları.

"Başvuru süreci: e-devlet üzerinden kolaylıkla mümkün"

Başvurular e-devlet platformları üzerinden kabul edilecek. Başvuru süreci aşağıdaki adımları içerir:

İlgili e-devlet sayfasını açın. işlemi başlatmak için Yeni Uygulama sekmesine tıklayın. Başvurunuzu tamamlayıp onaylamak için 7 adımlı formu doldurun.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı bu finansman programlarının amacı, maddi sıkıntı içinde olan ailelere yardım sağlamaktır. Aileler çocuklarının eğitimini daha kolay finanse edebiliyor. Başvuruları kaçırmamak için başvuruların e-devlet platformları üzerinden yapılması önem taşıyor.