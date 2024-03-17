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Bedavaya arazi almanın püf noktası! Bu tüyo herkesi arazi patronu yapacak!

Türkiye'de arazi sahibi olmak artık hayal değil! Gayrimenkul alanında uzmanlaşmış Murat Gültekin, sosyal medya üzerinden emlak piyasasına ilişkin önemli bir duyuruda bulundu. Gültekin'in verdiği bilgilere göre, sıfır lira ile arazi sahibi olmak mümkün. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 17.03.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 12:55
Bedavaya arazi almanın püf noktası! Bu tüyo herkesi arazi patronu yapacak!

Emlak sektöründe uzmanlaşmış Murat Gültekin, Türkiye'de sıfır lira ile arazi sahibi olmanın yollarını X hesabı üzerinden açıkladı. Gültekin'in verdiği bilgilere göre, bu yol devletin teşvik ettiği bölgelerdeki imkanlardan yararlanmakla başlıyor.

Türkiye'de, devletin teşvik bölgesi olarak belirlediği illerde, arazi sahibi olmanın mümkün olduğunu ifade eden Gültekin, bu illerin güncel listesini Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi sitesinden temin edilebileceğini belirtti.

Ülkenin toprak bütünlüğünün çeşitli kısımları hakkında da bilgi veren Gültekin, yerleşim yerleri, tarım arazileri, orman ve mera alanları ile atıl durumda olan tarla vasıflı arazilerin Türkiye'nin toplam toprak varlığının önemli bir kısmını oluşturduğunu açıkladı.

 

İŞTE TÜRKİYE'DE SIFIR LİRA İLE ARAZİ EDİNME YOLLARI

Emlak sektöründe uzmanlaşmış Murat Gültekin, Türkiye'de sıfır lira ile arazi sahibi olmanın yollarını X hesabı üzerinden açıkladı. Gültekin'in verdiği bilgilere göre, bu yol devletin teşvik ettiği bölgelerdeki imkanlardan yararlanmakla başlıyor. Türkiye

Sıfır lira ile arazi sahibi olmanın ilk adımının ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi)'ye E-Devlet üzerinden başvurmak olduğunu belirten Gültekin, Çiftçi Kayıt Belgesi'nin alınmasının kolay olduğunu vurguladı. Bu belgeyi almak için gerekli olan belgelerin de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi sitesinden temin edilebileceğini ifade etti.

Gültekin, belgenin teşvik verilen illerin yetkilileri üzerinden alınmasının avantajlı olacağını dile getirdi. Ardından, Arazi Edindirme ve Değerleme Başkanlığı'na başvurarak arazi edindirme programına dahil olunabileceğini açıkladı.

Devlet tarafından arazi tahsis edilmesinin yanı sıra, gübre gibi desteklerin de alınabileceğini belirten Gültekin, bu programın amacının nitelikli çiftçilerin yetiştirilmesi olduğunu vurguladı. Sabır ve azimle bu sürecin başarıyla sonuçlanabileceğini ifade etti.

Sonuç olarak, sıfır lira ile arazi sahibi olmanın mümkün olduğunu belirten Gültekin, çiftçilik mesleğinin gelecekte önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, bu alanda çalışmak isteyenler için bu fırsatları değerlendirmelerini tavsiye etti.

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