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Beklentileri sarsacak faiz Tsunamisi! TCMB kararı akabinde dolar ve altın çakılıyor

Para Politikası Kurulu Başkanı Fatih Karahan'ın öncülüğünde toplanan kurul, politika faizi konusunda son kararını verdi. Verilen karar dolar ve altını vurdu

Yayın Tarihi: 21.03.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 15:07
Beklentileri sarsacak faiz Tsunamisi! TCMB kararı akabinde dolar ve altın çakılıyor

Haziran ayından bu yana süregelen faiz artırım kararı Şubat ayında yeni gelen TCMB başkanı Fatih Karahan tarafından sabit bırakılmıştı. Buna rağmen artış gösteren faiz oranları sonrasında MArt ayı toplantı sonuçları merakla beklendi. TL'nin değer kazanması adına atılan adımlara bir yenisidaha eklendi. Sıkılaştırma politikası devam ediyor. 

Merakla beklenen TCMB faiz kararı saat 14.00 itibarıyla açıklandı. Para Politikası Kurulu Başkanı Fatih Karahan'ın öncülüğünde toplanan kurul, politika faizi konusunda son kararını verdi. Politika faizi 500 baz puan yükseltilerek %45'ten %50'ye çıktı. Yapılan açıklamalarda sıkı para politikasının devam edeceği belirtildi. 

PKK tarafından yayınlanan metinde enflasyonun ana eğiliminde beklenen düşüşün oluşasaya kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği vurgulanırken, dezenflasyonun bu senenin ikinci yarısı itibari ile gerçekleşeceği tahminleri sunuldu. Şubat ayında aylık enflasyonun öngörülenden yüksek seyretmesi, hizmet enflasyonundaki mevcut katılaşma ve jeopolitik risklerin enflasyon üzerindeki baskısından mütevellit ürün ve hizmetler fiyatlarındaki artış faiz artışının sebebi olarak belirtiliyor. 

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TCMB'DEN İLAVE SIKILAŞMA ADIMLARI

Geçtiğimiz günlerde kredi kartı ve kredilerle alakalı olarak ilave sıkılaşma adımları atıldığı açıklanmıştı. Kredili mevduat hesapları ve kredi kartından nakit çekim işlemlerinde faizler arttırılırken, vadeler düşürülmüştü. Bu sayede TL mevduatının payının arttırılması yönelik yeni adımların devam edeceği belirtiliyor.

BEKLENTİ NEYDİ?

Piyasa geneli politika faizinin sabit kalmasını beklenmekteydi. Piyasa genelinin sabit bırakılacağı tahminlerinin yapıldığı politika faizi TCMB genel kararıyla birlikte 500 puan arttırıldı. Yurt içinde beklentiler geçtiğimiz aydan bu yana sabit kalacağı yönünde yoğunlaşmaktaydı. Ancak enflasyondaki görünüm bozulması sebebiyle yurt dışı kaynaklı açıklamalarda faizin 250 ila 500 baz puan arasında arttırılabileceği tahmin ediliyordu. 

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Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda TCMB'nin faiz artırım kararının Ocak ayında son bulduğu iddia edilirken, sıkılaşma politikası konusunda ek önlemlerle yola devam edileceği düşünülüyordu. Ancak enflasyon görünümündeki bozulmayı göz önüne alan TCMB politika faizini %50'ye çıkardı. Piyasalar için sürpriz sayılan bu karar sonrasında dolar 32 sınırının altına doğru hareketlendi. Gram altın ise sabah kırdığı 2300 TL zirvesinden geri çekilerek 2270 bölgesine test etmeye başladı.

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Beklentileri sarsacak faiz Tsunamisi! TCMB kararı akabinde dolar ve altın çakılıyor

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