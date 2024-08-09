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Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Üniversite sınavları sonuçları ve yerleştirme işlemlerinin devam ettiği şu günlerde gerek öğrenci gerekse de ebeveyn okul masrafları konusunda çekinceli davranıyor. Özellikle de üniversiteyi kazanan dar gelirli öğrenciler için bu süreç sıkıntılı geçeceğe benzerken devreye hükümet tarafından sağlanan desteklerin yanı sıra belediyelerden de destek açıklamaları geliyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:28
Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Üniversite sınavları sonuçları ve yerleştirme işlemlerinin devam ettiği şu günlerde gerek öğrenci gerekse de ebeveyn okul masrafları konusunda çekinceli davranıyor. Özellikle de üniversiteyi kazanan dar gelirli öğrenciler için bu süreç sıkıntılı geçeceğe benzerken devreye hükğmet tarafından sağlanan desteklerin yanı sıra belediyelerden de destek açıklamaları geliyor. Belediyeler kendi sınırları içerisinde ikamet eden öğrencilere yönelik olarak bir çok destek açıklaması yaparken, aylık sağlanan bu ödemeler eğitim hayatı boyunca öğrencinin okul masraflarını karşılamayı hedefliyor. Son olarak açıklaması yapılan destek Silivri Belediyesi tarafından duyuruldu.

BELEDİYELERDEN EĞİTİME DESTEK

Yeni okul dönemi açılmadan öğrencilere yönelik bir çok belediye destek açıklaması yapmaya devam ediyor. Yapılan açıklamalar kapsamında ay ay sağlanacak ödemelerin kriterleri sağlayanlara yapılacağı belirtilirken, başvurular için de belli bir süre bulunduğu ifade edildi. Silivri Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve maddi durumu yetersiz olan öğrencilere yardımcı olmak amacıyla bu burs programını başlattı. 

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Devlet üniversitelerinde örgün öğretim gören öğrencilerin faydalanacağı bu destek, eğitim hayatını sürdüren gençlere büyük bir katkı sağlamayı hedefliyor. Her ay 1000 TL olarak verilecek burs desteği, öğrencilerin eğitim masraflarını bir nebze de olsa hafifletecek iken ailelerine de geçim desteğ olacağa benziyor. 

SİLİVRİ BELEDİYESİ DESTEĞİ BAVURU ŞARTLARI

Ailenin Silivri’de İkamet Etmesi: Başvuru yapacak öğrencinin ailesinin Silivri’de ikamet ediyor olması gerekiyor.

Devlet Üniversiteleri ve Örgün Eğitim: Öğrencinin devlet üniversitelerinin örgün öğretim programlarında öğrenim görüyor olması, özel üniversitelerin başvuruya dahil olmadığı belirtildi.

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Not Ortalaması: Burs başvurusunda bulunacak öğrencinin not ortalamasının en az 3,0 ve üzerinde olması şartı bulunmaktadır.

Yaş Sınırı: Başvuru yapacak öğrencinin 25 yaşından küçük olması gerekmektedir.

Bu kriterlere uygun olan öğrencilerin yanı sıra, başvurular için son tarihin 31 Ağustos 2024 olduğuna dikkat edilmelidir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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