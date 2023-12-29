Bildiğiniz tüm yatırım araçlarını unutun! Bu yöntem resmen para bastırıyor

Milyonlarca insan en karlı yatırım yöntemlerini sürekli olarak araştırıyorlar. Son olarak, kiradaki %25'lik üst sınır arttığı için konut inşaatına yatırım giderek yatırımcıların gündeminden çıkıyor. Gayrimenkul uzmanı Özkan Aydemir bu konuyla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Aydemir, dairelerin artık bir yatırım aracı olmadığını belirterek, yatırımcılardaki yeni trendleri anlattı.

Bursa'da yaşayan emlak uzmanı Özkan Aydemir, acilen yeni gelişim alanlarının açılması ve kentsel dönüşümde ise çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirterek, dairelere getirilen yüzde 25 kira artış sınırının dairelerin kiralanması anlamına geldiğini sözlerine eklerken dairelerin yatırım aracı olarak varlıklarını kaybettiğini ifade etti. Aydemir, insanların yeni yatırım yöntemini duyururken bu durumun en fazla faydayı sağlayacağını söyledi.

Gayrimenkul uzmanı Özkan Aydemir, Bursa'daki binaların yüzde 55'inin depremden önce inşa edildiğini vurgulayarak, Kasım ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde yıllık 93 bin konut satışının gerçekleştiğini, bunun yüzde 5,5'inin ipotekli olarak satıldığını söyledi. 11 aylık satış performansına bakıldığında ise Kasım ayında Bursa'da 3 bin 449 konut satışının son dokuz yılın en düşük konut satışı olduğunu aktaran Aydemir, deprem sonrası şehirlerin dönüşümünün hızlandırılması ve vatandaşların sağlıklı binalarla buluşturulması gerektiğini ifade etti.

Yeni bölgelerin açılmaması durumunda arsa fiyatlarının artacağına dikkat çeken Aydemir, söz konusu durumun fiyatların daha da düşerek piyasa seviyelerine dönmesine yol açabileceğini açıkladı.

Yatırımcıların %80'inin yatırım anlayışı değişti!

Konut kira artışlarının durdurulmasının aynı zamanda konutun yatırım aracı işlevini kaybetmesi anlamına da geldiğini açıkladı. Aydemir, müşterilerinin yüzde 80'inin bundan dolayı da arsa, arazi ve iş arayışına girdiğini söyledi. Mevcut ekonomik ortamda araziye, araziye ve istihdama yatırım yapmanın daha karlı olduğu söyleniyor.

NOT: Bu yazı yatırım tavsiyesi değildir.