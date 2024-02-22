Bilmeyen çok şey kaybeder! O kişilere günlük 700 TL cep harçlığı dağıtılıyor

Başvuru yapan kişilere günlük 700 TL harçlık veriliyor! Şartları açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜNLÜK 700 TL ÖDEME YAPILIYOR

Ülke genelinde başvuru yapan kişilere 326 TL ile 720 TL aralığında harçlık ödemesi yapılıyor. İŞKUR iş bulma sürecinde olan kişilerin süreçlerini kolaylaştırmak için maddi anlamda destek sağlıyor. İŞKUR tarafından sağlanan iş başı eğitim programlarına katılan öğrenci ve işsizler ödemelerden faydalanabiliyor. Ödemelerden faydalanabilmek için İŞKUR tarafından düzenlenen iş başı eğitim programlarına katılım sağlamak zorunlu.





Ödemeler günlük olarak yapılıyor ve asgari ücret artışlarına göre yükseliyor. Bu şekilde vatandaşlar iş bulma süreçlerinde maddi ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor. Ödemeler 326 TL ile 720 TL aralığında değişkenlik gösteriyor. İş arayan katılımcılara 653.92 TL, öğrencilere tam 653.92 TL, öğrencilere 490.44 TL, işsizlik maaşı alan kişilere 326.96 TL, geleceğin mesleklerinde olan kişilere 719.31 TL ödeme yapılıyor. Ödemelerden faydalanmak ve iş başı eğitim programlarına katılmak için başvurular İŞKUR e-şube internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Eğitimler başladıktan sonra ödemeler kişilerin hesaplarına yatırılıyor.