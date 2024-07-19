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BİM’de yapılmayan yapıldı! 23 Temmuz'da elini attığın indirimde

Temel gıda ürünlerinden, Kişisel bakım ürünlerine, teknolojik ürünlerden temizlik ve mutfak ürünlerine kadar çok sayıda kategoride indirimli ürünler sunan BİM 23 Temmuz aktüel ürün indirimleri sizlerle.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 10:38
BİM’de yapılmayan yapıldı! 23 Temmuz'da elini attığın indirimde

Ülkemizde zincir Market deyince akla gelen ilk isim BİM, her hafta Cuma günleri yeni kataloğunu açıklamaya devam ediyor. Her hafta açıklanan indirimli ürünler listesinde çok sayıda kategoride yüzlerce ürün %50'ye Varan indirimle raflarda yerine alırken BİM 23 Temmuz 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu da tüketici için çok cazip fırsatlar içeriyor. Temel gıda ürünlerinden, Kişisel bakım ürünlerine, teknolojik ürünlerden temizlik ve mutfak ürünlerine kadar çok sayıda kategoride indirimli ürünler sunan BİM 23 Temmuz aktüel ürün indirimleri sizlerle.

BİM 23 TEMMUZ SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 23 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğunda mutfağın vazgeçilmez ürünleri en uygun fiyata tüketicisinin beğenisine sunulurken Özellikle de ev hanımlarının yakından takip ettiği bu kategori sayesinde mutfak ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Aynı katalogda Ayrıca deterjan, çamaşır suyu, yumuşatıcı gibi diğer temizlik ürünleri de bütçeleri zorlamayacak şekilde indirimli haliyle sunuluyor. Kişisel bakımına önem veren bireylere özel olarak BİM 23 Temmuz aktüel ürünler kataloğundaki Kişisel bakım ürünleri de dikkat çekiyor. Sabun, Kozmetik, diş macunu ve şampuan gibi ürünler müşterinin cebini rahatlatacak fiyatlarla raflarda alıcısını bekliyor. Uzun zamandır cuma günleri indirim kataloğunu yayınlayan BİM, salı günlerini de indirim gününe dahil etmiş bulunurken temel ihtiyaç ürünlerindeki indirimli fiyatlar bütçelere büyük ölçüde tasarruf sağlamakta. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan BİM indirimleri stoklarla sınırlı bulunmaktadır. İşte BİM 23 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğundaki indirimler

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