Biriktirdiğiniz altınlar gram altın olmayabilir! Ağızları açık bırakan gerçek ortaya çıktı

Altın fiyatı her geçen gün rekorlar kırmaya devam ediyor. Altın elde edemeyen insanlar topluca daha ucuz gramlara yönelmeye başladı. Ancak talebin artması bunların ne tür oyunlar olduğunu netleştirdi. Bir kuyumcu gram altında terazi oyunu videosunun çekerek sosyal medyada yayınladı.





Kuyumcu, tanınmış bir markadan toptan 0,5 gram altın satın aldı ve 100,0 gramını teraziye koydu. Terazideki altının 49 gram 75 santimetre olduğu anlaşıldı. Oysa ki ltının 50 gram olması gerekiyor. Kuyumcu aynı altını ikinci ve üçüncü teraziye koydu ve aynı sonuca vardı. Bu sonuçla birlikte 100'lük pakette 25 santimetrelik altının eksik olduğu ortaya çıkmış oldu.

100'er adetlik 4 pakette 1 gram altın olduğu anlaşılırken terazi tartım videosu sosyal medyada gündem oldu.