BIST 100 endeksi 74,49 puan artışla 11.139,34 puandan kapandı

BORSA İSTANBUL BIST 100 ENDEKSİ GÜNÜ ARTIŞLA KAPATTI



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 74,49 puanlık bir artışla 11.139,34 puandan kapandı. Güne 44,83 puan ve yüzde 0,41 artışla 11.109,68 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 11.102,64 ve en yüksek 11.188,12 puanı gördü. Bu seviyeler, endeksin rekor seviyelerini işaret ediyor. Günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla tamamlayan endeks, yatırımcılarına umut verdi.

Gün içindeki performanslar incelendiğinde, sanayi endeksi yüzde 0,60, mali endeks yüzde 1,21 ve hizmetler endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Ancak, teknoloji endeksi yüzde 0,49 değer kaybederek yatırımcılara karmaşık sinyaller verdi.



BIST 30 ENDEKSİ DEĞER KAZANDI

BIST 30 endeksi de günü kazançla kapattı. Önceki kapanışa göre 65,64 puan ve yüzde 0,55 kazançla 12.094,29 puandan kapanış yapan BIST 30 endeksi, yatırımcıların ilgisini çekti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaparken, 48'i geriledi. Bu hisseler arasında en çok işlem görenler Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank oldu.

ALTIN FİYATLARINDA ARTIŞ

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 460 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı yüzde 2 artışla 2 milyon 603 bin liraya çıktı. Bu artış, altın yatırımcıları için olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,72, bileşik getirisi ise yüzde 41,28 olarak gerçekleşti. Tahvil ve bono piyasasındaki bu hareketlilik, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.



DÖVİZ KURLARI VE MERKEZ BANKASI EFEKTİF KURU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,9991 lira, satışta 33,1314 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 32,8839 lira, satışta 33,0157 lira seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2960 ve dolar/yen paritesi ise 158,60 düzeyinde seyretti.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1 azalışla 83,5 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, küresel enerji piyasalarında dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

