BIST 100 Endeksi günü yüzde 3,10 artışla tamamladı (28 Mart 2024)

28 Mart 2024 Perşembe işlem gününde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,65'lik bir artışla 8.863,66 puandan açıldı. Endeks, günü yüzde 3,10 değer kazanarak 9.079,97 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,94 puan ve yüzde 0,65 artarak 8.863,66 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,59, holding endeksi ise yüzde 0,18 artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile kimya petrol plastik olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,82 ile spor sektörü oldu.

Borsa günün ilk yarısında da yükselişini sürdürdü. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,97 artarak 8.980,33 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 173,61 puanlık bir artışla bu seviyeye ulaşıldı. Toplam işlem hacmi ise 43,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,54, holding endeksi ise yüzde 1,87 artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,81 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,15 ile orman kağıt basım sektörü oldu.

Gün sonunda BIST 100 endeksi, yüzde 3,10'luk bir artışla 9.079,97 puandan işlem gördü. Borsa İstanbul'daki işlem günü olumlu bir seyirle tamamlandı.