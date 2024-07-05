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BIST 100 endeksi hafif gerilemeyle kapanışı gerçekleştirdi! Altında düşüş, tahvilde getiri arttı!

BIST 100 endeksi 20 puanlık düşüşle günü 10.851,78 puandan kapattı. Altın ons fiyatı ise 2 bin 385 dolara geriledi. Tahvilde ise getiride artış yaşandı.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 18:48
BIST 100 endeksi hafif gerilemeyle kapanışı gerçekleştirdi! Altında düşüş, tahvilde getiri arttı!

BIST 100'de Hafif Gerileme: Altın Düştü, Tahvilde Getiri Arttı!

Borsa İstanbul'da yatırımcılar tedbirli bir gün geçirdi. BIST 100 endeksi, güne 36,89 puan ve yüzde 0,34 artışla 10.909,45 puandan başlasa da günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 azalışla 10.851,78 puandan tamamladı.

Endekslerde Değişimler

Mali endeks yüzde 0,47

Teknoloji endeksi yüzde 0,50

Hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Sanayi endeksi ise yüzde 0,22 değer kazandı.

BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 35,26 puan ve yüzde 0,30 kayıpla 11.854,79 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaparken, 48'i geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 385 dolardan işlem gören altının onsu, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 azalarak 2 milyon 474 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,12'den, bileşik getirisi de yüzde 39,39'dan gerçekleşti.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,6073 lira, satışta 32,7379 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,4784 lira, satışta 32,6085 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası Piyasalarda Durum

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2800 ve dolar/yen paritesi de 160,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 87,5 dolardan işlem görüyor.

BIST 100 endeksindeki gerilemenin sebepleri arasında küresel piyasalardaki risk algısının artması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artıracağına dair endişelerin yer alıyor.

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