Bitcoin'de aylar sonra bir ilk! O altcoinler alanı bir gecede zengin etti

Kripto para biriminin amiral gemisi Bitcoin, birbiri ardına rekorlar kırıyor. Bitcoin hafta sonu düzeltme yaşadı ve 43.000 dolara düştü. Piyasanın en değerli kripto parası Bitcoin yaralarını hızla iyileştirdi ve gece saatlerinde yükselişini hızlandırdı. Bitcoin başlangıçta 45.000 doların üzerine çıktı, daha sonra da 22 ayın en yüksek seviyesi olan 47.000 doların üzerine çıktı.

Fiyatı 43.000 dolara düşmüştü!

Bitcoin, Federal Rezerv'in (FED) yaklaşan faiz indirimine ilişkin beklentilerin ABD tarım dışı istihdam raporundan olumsuz etkilenmesi ile birlikte hafta sonunu 1.300 dolar civarında konsolide ederek tamamladı. Pazar gecesi de Bitcoin 43.200 dolara düştü.

Gün boyunca olumlu haber akışı devam ederken, öğlen alımları Bitcoin'i 45.000 doların üzerine çıkardı. Akşama doğru Bitcoin yeniden saldırıya geçti. Başlangıçta 46.000 doların üzerinde olan Bitcoin, 47.330 dolara yükseldi. Bu, Bitcoin'in Kasım 2021'de tüm zamanlardaki en yüksek seviye olan 68.990 dolara ulaştıktan sonra sert düşüş yaşayan Bitcoin Mart 2022'den bu güne en yüksek seviye rakamıyla kayıtlara geçmiş oldu.





"İki kripto para birimi BİTCOİN'i geçti"

Bitcoin birbiri ardına rekorlar kırarken, iki altcoin işlem hacminde lider kripto para birimini geride bıraktı. XRP ve SOL, Bitcoin'den (BTC) daha iyi performans gösterdi. Aslına bakılırsa XRP, diğer en iyi tokenlarla karşılaştırıldığında çok büyük bir fark yarattı. Piyasa katılımcıları Solana'da 70 milyon dolar, Bitcoin'de ise 65 milyon dolardan işlem yaptı. XRP'nin kaydettiği 112 milyon dolar, BTC'nin işlem hacminin neredeyse iki katıydı.

"Nakamato'nun cüzdanının gizemli hareketliliği"

Diğer taraftan 2009 yılında Satoshi Nakamoto şeklinde bir takma ad kullanarak Bitcoin'i kuran kişi veya kişilerin cüzdanında yeni hareketler görülüyor. Geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz bir kişinin Bitcoin ağındaki Satoshi Nakamoto'nun Genesis cüzdanı hesabına 26,9 Bitcoin aktarması kafa karışıklığına neden oldu ve akıllarda soru işaretleri bıraktı. Bu yaklaşık 1,2 milyon dolardı, 5 Ocak'ta gerçekleştirildi ve maliyeti tam olarak 100 dolar işlem bedeli olarak hesaplandı.