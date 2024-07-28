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Bitcoin'de kıyamet geliyor! Tarih verildi: Rekor düşüş yolda!

Ekonomist Selçuk Geçer ve ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer tüm kripto piyasasını heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Bitcoin fiyatında düşüş beklendiğini kaydeden iki ünlü isim, düşüşün ne zaman gerçekleşeceğine yönelik önemli detaylar aktardı. İşte BTC ve kripto piyasasında beklenen yeni değişimler...

Yayın Tarihi: 28.07.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 20:44
Bitcoin'de kıyamet geliyor! Tarih verildi: Rekor düşüş yolda!

Yıllardır beklenen boğa sezonu ve yarılanma (halving) sonrası gözler tekrar Bitcoin (BTC) cephesine çevrildi. Ekonomist Selçuk Geçer ile ICRYPEX CEO’su konuya yönelik olarak Bitcoin üzerinden değerlendirme yaparak yatırımcılara önemli çıkarımlarda bulundu. Peki, Bitcoin’de son durum ne oldu? Donald Trump’ın Bitcoin’e etkisi nasıl oldu? İşte merak edilen detaylar ve ekonomistlerin kripto piyasası hakkındaki yorumları… 

Ekonomist Selçuk Geçer ve ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, kripto para dünyasında büyük yankı uyandıran uyarılarda bulundu. Canlı yayında yapılan analizlerde, Bitcoin’in mevcut durumu ve önümüzdeki günlerde yaşanabilecek sert düşüş senaryoları mercek altına alındı.

Trump Bitcoin’deki dalgalanma etkisi yarattı! 

Gökalp İçer, Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının Bitcoin fiyatlarında önemli bir yükselişe neden olabileceğini öngörüyor. Geçmişte yaşanan Trump’a yönelik suikast girişimi sonrası Bitcoin’in 57 bin dolardan 65 bin dolara sıçraması, bu iddiayı desteklerken İçer, Bitcoin’in teknik grafiklerinde bazı belirsizlikler olduğunu da ekledi. Bu durumun ise kısa vadede sınırlandırmalara sebep olabileceğini vurguladı. 

bitcoin boğa

Bitcoin halen boğa sezonunda! 

Bitcoin’in halen boğa sezonunda olması ve yaklaşan halving dönemi, yükseliş beklentilerini artırdı. Ancak Selçuk Geçer, “ufak bir mutsuzluk” olarak nitelendirdiği teknik duruma dikkat çekerek tüm yatırımcıları uyardı. Geçer, Bitcoin’in 63 bin dolardan 67 bin dolara kadar bir hareket gösterebileceğini öngören Geçer, yine de 50 bin dolar seviyelerine kadar hızlı bir düşüşün gerçekleşmeyeceğini öne sürdü. 

Volatilite uyarısı yapıldı! 

Gökalp İçer, “Bu hafta volatilite görebiliriz” diyerek Bitcoin fiyatlarında yaşanabilecek ani ve sert düşüşlere karşı yatırımcılara tek tek uyarıda bulundu. Kripto para piyasalarının son derece oynak olduğu anımsatan İçer, Bitcoin’de beklenen senaryoya da değindi. 

Bitcoin’de beklenen senaryo ne? 

Selçuk Geçer, Bitcoin'de yaşanabilecek olası senaryoyu çeşitli detaylarla özetledi. Teknik belirsizliklerin olduğunu ve BTC fiyatının 67 bin dolara kadar yükselmesini beklediğini söyleyen Geçer, 50 bin dolarlık alım seviyesine düşüşün hemen gerçekleşmeyebileceğini vurguladı. Ayrıca bu hafta piyasada oynaklık beklendiğini de ekledi. 

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