Bizzat açıklandı: Nisan ayında emekliye destek verilecek! Maaşlar +2500 TL artacak

Emekli maaşlarının açlık sınırının altında kaldığı şu günlerde devlet tarafından seçimler akabinde yapılması planlanan bir çok yardım açıklaması yapıldı. Emekliye özel kira desteği, bakım desrteği, sosyal destek, doğalgaz desteği bu yardımlar arasında yer alıyor. Devletin emekliye sağladığı desteklerin yanı sıra belediyeler tarafından da gün gün destek açıklamaları yapılıyor. Özellikle de seçim senesi olması sebebiyle, belediye başkanları koltuğunu kaybetmemek adına, adaylar ise koltuğu kapmak adına emekliye yönelmiş gibi duruyor...

Emekli maaş zammı 3 Ocak TÜİK enflasyon verileri sonrasında taban yüzde 37,57 olarak onay almış ve Erdoğan'ın açıklaması ile refah payı uygulaması ile yüzde 42,6'ya çıkartılmıştı. Bu kapsamda emeklinin talepleri de artmaya başladı. Ve maaşlardan bir kaç gün önce meclisin yılbaşı tatilinden çıkması akabinde yeni bir zam müjdesi verilmiş ve SSK Bağkur maaş zamları, memur maaş zam oranına eşitlenmişti. Arada oluşan farklar da geçtiğimiz hafta içerisinde hesaplara aktarıldı.





EMEKLİYE SOSYAL YARDIM GÜNCELLEMESİ

En düşük emekli maaşı 10 bin lira olan emekliye devlet tarafından bir çok destek sağlanacağı açıklanırken, hali hazırda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ödemesi devam eden desteler ile de alakalı son dakika gelişmeler yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından geçtiğimiz dönemlerde verilen müjdede emekliye her ay artı maaş ve et, doğalgaz desteği ödemesi yapılmakta. Seçim senesi olması sebebiyle destek tutarlarının arttırıldığı açıklanırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olan AK Parti başkan adayı Turgut Altınok tarafından geçtiğimiz gün yeni bir müjde verildi.





EMEKLİYE BELEDİYE YARDIMI

Geçtiğimiz gün seçim sebebiyle halk buluşma günü düzenleyen Altınok, emekli vatandaşa yönelik desteklerinden bahsetti. Emekliye her ay ödenen et desteği tutarının 400 TL olduğunu belirten Altınok, Nisan ayında 2500 TL olarak ödeneceğini belirtti. Altınok açıklamasında Turgut Altınok, "400 lira et yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. İsteyen etini alsın, isteyen sütünü alsın, yaş günü ise gitsin yaş pastasını alsın, çocuğuna ayakkabı alsın" dedi.